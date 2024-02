Citta dei giovani 2024

La vincitrice si conoscerà l’1 marzo. Jesolo in gara insieme a Catania, Pisa, Potenza e Teramo. Il Premio intende promuovere progetti di città solidali, resilienti e a misura di giovani.

Jesolo – É tra le finaliste del premio Città dei giovani per l’anno 2024. Nelle scorse ore il sindaco Christofer De Zotti ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte di Maria Cristina Rosaria Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani. Il comunicato annuncia che Jesolo è in lizza per l’ambito riconoscimento con Catania, Pisa, Potenza e Teramo.

La Città vincitrice sarà scelta e poi comunicata ufficialmente il prossimo 1 marzo. La cerimonia di Città Nazionale dei Giovani 2024 si svolgerà a Napoli, che lo è stata per l’anno 2023.

Il Comune di Jesolo aveva avanzato la propria candidatura presentando un progetto che, come spiega Maria Grazia Pisani, “è risultato coerente con la necessità di favorire maggiormente il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani. Potendo offrire loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali del proprio territorio, come modello di buona prassi, trasferibile e replicabile”.

Il progetto, ampio e articolato, potrà essere illustrato nel dettaglio solamente al termine delle procedure di concorso. Si conosce in questo, il coinvolgimento dei giovani della città sui temi della cultura, dello sport, del volontariato, delle nuove tecnologie, della cura dell’ambiente, l’arte, la musica e l’imprenditorialità innovativa.

Il premio Città Italiana dei Giovani 2024

Il Premio Città Italiana dei Giovani è promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, è assegnato, per il periodo di un anno, ad una città italiana attraverso un processo di partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente.

Il Premio intende promuovere progetti di città solidali, resilienti e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che esse diventino comunità nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle loro potenzialità e passioni.

La soddisfazione

“Una bellissima notizia” dichiara l’assessore alle politiche giovanili della Città di Jesolo, Martina Borin. “Da tempo l’amministrazione è impegnata in un percorso qualificante di tutte le attività e le strutture dedicate ai giovani Questo grazie anche al supporto dei privati con i quali il Comune collabora. Questa candidatura testimonia che stiamo garantendo ai ragazzi di Jesolo strumenti validi per la loro crescita personale. Ci spinge a proseguire sulla strada giusta che abbiamo imboccato. Teniamo le dita incrociate e attendiamo l’1 marzo forti di un progetto molto valido”.

