Cinquina Reyer, sola in testa alla classifica

Cinque vittorie su cinque per l’Umana Reyer che grazie alla sconfitta di Brescia e in attesa della partita di Bologna, rimane da sola in testa alla classifica di Serie A.

MESTRE – Quinta giornata di campionato e quinta vittoria per l’Umana Reyer Venezia che grazie alle sconfitta di Brescia e in attesa della partita di questa sera tra Gevi Napoli e Virtus Segafredo Bologna, si gode la vetta della classifica in solitaria.

Grande partita al Taliercio con gli orogranata che dominano l’Openjobmetis Varese per 102-88, con 129 di valutazione, 56% dal campo, 25 assist e il predominio a rimbalzo (40-28) tra le statistiche di squadra. Sugli scudi Wiltjer (9/14 dal campo e 6 rimbalzi) e Brooks (4/5 da 2 e 4/4 da 3), con Tucker che segna 18 punti, ma con 25 di valutazione. Andrea De Nicolao supera i 1000 assist in Serie A.

La partita

Quintetto modificato per Coach Spahija a causa dell’affaticamento muscolare al flessore della coscia destra di Parks, sostituito da Casarin al fianco dei soliti Spissu, Tucker, Simms e Tessitori.

Ritmi alti fin dall’inizio con la Reyer avanti 9-2 al 2’30” e Varese al bonus dopo meno di 3′. La difesa orogranata regge bene gli avversari e arriva il 17-7 al 4’30”, poi, soprattutto con le triple, gli ospiti arrivano fino al 24-21 al 7′, anche se Venezia continua a giocare con grande intelligenza e il punteggio al primo intervallo è 35-23. Il divario aumenta progressivamente anche in avvio di secondo quarto, fino al 47-30 del 13′. Varese ha però il merito di non mollare, rientrando prima sul 51-45 al 17′, in un break in cui si infortuna al naso O’ Connell e poi anche al 56-52 al 19′, rientrando negli spogliatoi sul 58-52.

La partita prosegue a strappi anche nella prima metà del secondo tempo: 65-54 orogranata al 23′, 65-62 al 25’30”. Dal time out chiesto da coach Spahija, però, inizia il monologo dell’Umana Reyer: c’è grande sostanza (una stoppata e due recuperi difensivi consecutivi) e anche spettacolo, con la perfetta circolazione di palla, nel 14-0 che chiude il periodo sul 79-62.

Varese non segna per 6’30”, con l’Umana Reyer che prolunga il break fino al 19-0 (84-62 al 31′), poi si accende Brooks, infallibile dall’arco, per il doppio +25 (92-67 e 95-70 a metà periodo), con la grande esultanza in panchina di Tucker e Simms quando il compagno tocca quota 21, a conferma della forza del gruppo.

Nel finale si attende solo di arrivare ai cento punti, che arrivano al 37’30” con Brown jr, per un punteggio definitivo di 102-88.

L’Umana Reyer tornerà in campo in EuroCup mercoledì 1 novembre in Turchia sul campo del Besiktas Istanbul (inizio alle 18) e sarà in trasferta anche nel prossimo turno di campionato, in cui affronterà domenica 5 novembre la Estra Pistoia (ore 16).

Il tabellino

Parziali: 35-23; 58-52; 79-62

Umana Reyer: Spissu 5, Tessitori 9, Casarin 4, De Nicolao 2, O’ Connell, Janelidze, Brooks 21, Simms 7, Wiltjer 22, Brown jr. 14, Tucker 18. All. Spahija.

Varese: Shahid 12, Cauley-Stein 8, Woldetensae 8, Zhao ne, Moretti 21, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 16, McDermott 15, Assui, Brown 6. All. Bialaszewski.

Photo e Video Credits: Reyer.it