Cinque incidenti tra mezzi pesanti in A4: un ferito

Vigili del Fuoco impegnati dalle 16.00 di oggi, martedì 7 febbraio, per cinque diversi incidenti tra mezzi pesanti in A4 dal km 441 al km 424, tra Roncade Meolo e l’intersezione dell’A28 in direzione Trieste: fortunatamente un solo ferito.

Autostrada chiusa in direzione Venezia da San Donà.

Alle 16.00 il primo incidente tra tre mezzi pesanti al km 440: i vigili del fuoco di Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre un ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem.

Contemporaneamente un altro incidente, questa volta tra due autoarticolati, al km 441, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza: non si registrano feriti.

Alle 16.20 altro scontro tra tre mezzi pesanti al km 428 con nessuna persona ferita, sul posto i vigili del fuoco di San Donà.

Alle 16.30, incidente tra due mezzi pesanti al km 435, anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco e nessuna persona ferita.

Alle 16.40, incidente al km 424 con altri due camion coinvolti, intervento dei vigili del fuoco, fortunatamente anche in questo caso nessuna persona ferita.