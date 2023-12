Cinematografia natalizia: i 10 film da guardare il 25 dicembre

10 + 1 proposte da vedere il giorno di Natale, per assaporare la magia di questo periodo di festività

Il Natale è la stagione perfetta per immergersi in atmosfere calorose e avvolgenti: cosa c’è di meglio di un film che catturano lo spirito festivo? Dal classico al contemporaneo, ecco una selezione di 10 film da guardare comodamente sul divano, sotto la coperta, con tutta la famiglia.

1. “Mamma, ho perso l’aereo” (1990)

Immagine tratta da www.primevideo.com

Anche se non si direbbe, è uno dei classici natalizi per eccellenza, un’icona intramontabile che ha intrattenuto famiglie di tutto il mondo. Inavvertitamente lasciato indietro dalla sua numerosa famiglia durante le vacanze natalizie, Kevin McCallister si ritrova a gestire la sua casa e a difenderla da due ladri buffi ma malintenzionati. Le esilaranti avventure di Kevin promettono risate e divertimento per grandi e piccini. La commedia travolgente incarna perfettamente lo spirito natalizio tra risate e cuore.

2. “Il Grinch” (2000)

Questo adattamento del Dr. Seuss è una commedia natalizia che insegna l’importanza del vero spirito natalizio. La trasformazione del Grinch, da odiatore del Natale a amante della festa, è un viaggio emozionante. Il film offre uno sguardo unico e commovente sulla magia del Natale: Jim Carrey regala una performance indimenticabile, portando il personaggio ad essere sia divertente che toccante. La straordinaria scenografia e i costumi contribuiscono a creare un mondo magico e fantasioso. “Il Grinch” è una commedia natalizia che riesce a far ridere, emozionare e infondere speranza, diventando una scelta ideale per le festività.

3. “Polar Express” (2004)

Nonostante sia molto “criticato” per la sua grafica fin troppo realistica per l’epoca (tanto da creare un effetto “Uncanny valley”, che spaventò molti spettatori), questa straordinaria avventura animata, basata sull’omonimo libro di Chris Van Allsburg, ci porta nel magico viaggio in treno di un ragazzo verso il Polo Nord. Il viaggio diventa un’esperienza straordinaria ricca di avventure, scoperte e insegnamenti sull’importanza di credere nell’incanto del Natale. Con effetti visivi stupefacenti e una colonna sonora coinvolgente, “Polar Express” è un’opera cinematografica che cattura la magia delle festività e offre uno spettacolo indimenticabile per tutta la famiglia. Il messaggio è toccante e la storia incanta e sorprende il pubblico, in classico stile natalizio.

Immagine tratta da www.primevideo.com

4. “Love Actually” (2003)

Questo film è un affascinante mosaico di storie d’amore intrecciate durante la frenesia delle festività natalizie. Con un cast stellare, il film esplora le varie sfaccettature dell’amore in modo sincero e spesso comico. Le diverse trame seguono personaggi che si intersecano, mostrando come l’amore possa manifestarsi in modi sorprendenti e inaspettati. La colonna sonora coinvolgente e la regia attenta contribuiscono a rendere “Love Actually” un classico moderno del genere romantico-natalizio, regalando una rappresentazione commovente e autentica delle complesse dinamiche dell’amore durante le festività.

5. “Elf” (2003)

“Elf” è una gioia scatenata che ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua irresistibile miscela di comicità, calore e spirito natalizio. Il film segue le avventure di Buddy mentre cerca di trovare il suo posto nel mondo, partendo dal Polo Nord fino a New York. La performance di Will Ferrell è una festa di risate, con il suo entusiasmo contagioso e la sua ingenuità incantevole. La storia del pesce fuor d’acqua affronta il tema dell’accettazione e dell’importanza della famiglia in modo dolce e divertente. “Elf” è diventato un classico moderno delle festività, portando il pubblico a ridere a crepapelle e ad abbracciare il vero spirito natalizio.

6. “La vita è meravigliosa” (1946)

Un classico senza tempo che tocca il cuore. La storia offre una prospettiva toccante sull’importanza della vita e delle relazioni: il film segue George Bailey che, in un momento di disperazione, riceve la visita di un angelo che gli mostra quale sarebbe stata la vita senza di lui. La narrativa coinvolgente, le performances toccanti e il messaggio di speranza rendono questo film una pietra miliare del cinema natalizio. La storia di George Bailey ci ricorda che ogni vita ha un impatto e che anche nelle difficoltà, la solidarietà e l’amore possono rendere la vita davvero meravigliosa. Un classico senza tempo che continua a ispirare e a commuovere, “La Vita è Meravigliosa” è un must durante le festività.

7. “Frozen – Il Regno di ghiaccio” (2013) e “Frozen II – Il segreto di Arendelle” (2019)

Immagine tratta da www.disney.it

Sebbene non siano i tradizionali film natalizi, l’ambientazione invernale e le emozionanti canzoni rendono i due capitoli di “Frozen” una scelta ideale per la stagione delle festività. Una storia di amore, accettazione di sé, famiglia e poteri magici: cosa volere di più?! Da non perdere anche gli speciali “Frozen Fever” e “Frozen – Le avventure di Olaf”, cortometraggi animati che mantengono la magia e il calore dei film principali, con un po’ di ironia. Quindi perchè non farsi una bella maratona?

8. “Miracolo nella 34a strada” (1994)

La versione del 1994 di “Miracolo nella 34ª strada” cattura perfettamente lo spirito natalizio con un tocco contemporaneo. Il film racconta la storia di Kris Kringle, interpretato da Richard Attenborough, un uomo anziano che sostituisce Babbo Natale in un grande magazzino di New York. La trama si sviluppa quando Kringle viene accusato di essere mentalmente instabile e affronta una corte che deve decidere se veramente è Babbo Natale. La pellicola, che mescola abilmente il fascino dell’originale con un tocco moderno, è un inno alla fiducia, alla gentilezza e alla magia del Natale. Con interpretazioni toccanti e un’atmosfera festosa, “Miracolo nella 34ª strada” del 1994 continua a rimanere nel cuore degli spettatori come una toccante celebrazione delle festività.

9. “Il Natale di Charlie Brown” (1965)

Un classico senza tempo, “Il Natale di Charlie Brown”, cattura lo spirito natalizio attraverso le avventure di Charlie Brown mentre cerca il vero significato delle festività. Incaricato di dirigere una recita natalizia, Charlie abbraccia la semplicità scegliendo un piccolo albero spoglio, sfidando il consumismo. Con una colonna sonora indimenticabile, il film rimane un’icona che celebra la genuinità e la magia dei momenti più semplici del Natale.

10. “Klaus – I Segreti del Natale” (2019)

Inserire un tocco di animazione e meraviglia nella lista natalizia non potrebbe essere più facile con il film d’animazione “Klaus – I Segreti del Natale”. Questo capolavoro visivo racconta una storia di origini del mito di Babbo Natale in modo fresco e affascinante. La storia segue Jesper, un postino inviato in un villaggio artico, dove fa amicizia con il giocattolaio Klaus. Insieme, trasformano la comunità diffondendo la gioia del Natale con regali fatti a mano. Con una trama affascinante e grafica straordinaria, “Klaus” è un must per chi cerca una storia di generosità e calore natalizio.

Bonus: “Canto di Natale di Topolino” (1983)

In “Canto di Natale di Topolino”, Disney porta il classico racconto di Charles Dickens a nuova vita, dando ai suoi amati personaggi un tocco natalizio. Il cortometraggio animato segue la storia di Topolino nel ruolo di Bob Cratchit e Paperino come il famigerato Scrooge. La magia di Topolino si fonde con la lezione di Dickens sulla redenzione e la generosità durante le festività. Il corto, benché condensato, cattura lo spirito del racconto originale, offrendo una dolce lezione di compassione e riflessione, il tutto condito con l’irresistibile fascino dei personaggi Disney. “Canto di Natale di Topolino” è un’opera che riempie di gioia i cuori, rimanendo un tassello prezioso nell’eredità delle storie di Natale animato.

Che sia in famiglia o da soli, per questo Natale regaliamoci un momento di spensieratezza e qualche risata, godendoci un bel film davanti alla tv.

Buona visione e Buon Natale!