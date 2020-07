Cinema Sotto le Stelle 2020: al via un mese di proiezioni tra commedie e film d’azione

Conclusa la prima parte di Marghera Estate 2020 all’insegna degli spettacoli, è ora tutto pronto per dare il via alle proiezioni di Cinema Sotto Le Stelle, la storica rassegna cinematografica che animerà Piazza Mercato a Marghera da sabato 1 a domenica 30 agosto, in collaborazione con MakingMovie: 28 i film in cartellone, di cui 11 Italiani, tra commedie, suspense e film d’azione.

Il programma della rassegna, come da tradizione, non mancherà di dedicare una finestra sul cinema per i più giovani, il martedì sera, con film tra i più acclamati dal pubblico; il resto della programmazione sarà invece rivolto alle migliori produzioni nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il 1° settembre, inoltre, Cinema Sotto le Stelle renderà omaggio ad Alberto Sordi per il suo centenario dalla nascita, proiettando il film Venezia, la luna e tu del 1958 di Dino Risi.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15; la biglietteria apre ogni sera alle ore 18.30. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro.

In conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 14 luglio 2020, l’accesso allo spettacolo avverrà con le seguenti modalità:

l’accesso è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea

accesso a ai luoghi dello spettacolo a partire dalle ore 20.30

per accedere allo spettacolo verrà richiesta la registrazione dell’anagrafica prima di accedere al proprio posto.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347.4591960 e, inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.margheraestate.it, sui canali social del Settore Cultura e sui profili social dedicati: Facebook Cinema sotto le stelle Marghera e Instagram Cinema_sotto_le_stelle.

