Cinema, “la fabbrica dei sogni”

Il Festival del Cinema di Venezia, il più antico del mondo, mette insieme tradizione cultura, fascino e glamour

VENEZIA –Il 23 luglio scorso è stato presentato il calendario dell’ottantunesima edizione della Mostra del Cinema, che si terrà al Lido dal 28 agosto al 5 settembre. La manifestazione, organizzata dalla Biennale di Venezia, è diretta da Alberto Barbera.

La storia del Festival del Cinema

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica viene realizzata per la prima volta nel 1932. Nata dal progetto del Presidente della Biennale Giuseppe Volpi, dello scultore Antonio Maraini, segretario generale, e Luciano de Feo che ne sarà il primo direttore.

L’Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica entra così per la prima volta nella programmazione della Biennale riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Tutti, dalle massime autorità nazionali, accolgono con grande favore questa prima manifestazione internazionale al mondo dedicata alla settima arte.

Nell’agosto del 1934 si tiene la seconda edizione, 19 sono i paesi protagonisti, l’evento viene seguito da folle di giornalisti attirati dalla novità del concorso. Nel 1935 diventa un appuntamento annuale che richiama a Venezia, da tutte le nazioni esclusa la Russia, i film ed i personaggi più famosi legati al mondo del cinema.

Vengono istituite le premiazioni come la Coppa Mussolini per il miglior film italiano e straniero, le Grandi Medaglie d’Oro dell’Associazione Nazionale fascista dello spettacolo, la Coppa Volpi, ambìto premio per gli attori in onore del patron dell’evento Giuseppe Volpi conte di Misurata, premio che tutt’ora porta il suo nome.

Nel 1949 la Coppa Mussolini è sostituita dal Leone di San Marco.

A distanza di 92 anni dalla prima manifestazione, ancora oggi la Mostra richiama sul tappeto rosso del lido i personaggi più in vista della mondo del cinema e non solo.

Giuseppe Volpi di Misurata “l’ultimo Doge”

Chi è l’uomo che dà vita alla Mostra internazionale del cinema?

Il suo è un nome tra i più importanti nella storia italiana dei primi decenni del ‘900. Come industriale, fin dall’inizio del secolo scorso, promosse attività economiche in Oriente e nei Balcani. Nel 1903 assicurò al capitale italiano il monopolio dei tabacchi nel Montenegro. Fondatore della Società adriatica di elettricità (SADE 1905), nel 1906 creò a Venezia, insieme a Vittorio Cini, la Compagnia Italiana Grandi Alberghi (C.I.G.A.) uno dei maggiori gruppi mondiali del settore alberghiero rivolto ad un turismo di lusso.

Nel 1919 Giuseppe Volpi promosse la costruzione del porto industriale di Marghera.

Egli è un personaggio molto influente nella politica italiana nel periodo fascista e non solo. Fu governatore della Tripolitania (da qui il titolo di Conte di Misurata), Senatore, ministro della Finanze, presidente di Confindustria direttore della Biennale di Venezia, membro del Gran consiglio del fascismo. Nel settembre 1943 venne arrestato dai Tedeschi, successivamente liberato si rifugiò in Svizzera)e nel 1947 tornò in Italia.

Tra le sue dimore più importanti ricordiamo a Venezia il Palazzo D’Anna Viaro Martinengo Volpi di Misurata, affacciato sul lato sinistro del Canal Grande, fulcro della mondanità del primo Novecento, ospitando intellettuali e artisti, personaggi politici, dello spettacolo e del jet set internazionale. I suoi preziosissimi arredi sono stati venduti il 28 febbraio scorso a Parigi dalla casa d’aste Sotheby’s per 7,52 milioni di euro.

Sulla terraferma veneziana, a Mogliano Veneto ricordiamo Villa Morosini-Gatterburg, Volpi di Misurata, un gioiello architettonico a cavallo del fiume Dese.

Il gran ballo all’Hotel Excelsior, tempio italiano del cinema

L’hotel Excelsior viene inaugurato nel 1908 con una festa per i veneziani oltre a 3 mila invitati da ogni parte del mondo. Costruito a tempo di record su progetto dell’architetto Giovanni Sardi per conto della Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA), l’edificio in stile eclettico veneto-bizantino divenne subito una destinazione per il jet set internazionale.

Uno dei più grandi eventi che lo vide protagonista fu la prima Mostra del Cinema di Venezia. Alle nove e un quarto della sera di sabato 6 agosto 1932, sulla terrazza dell’hotel Excelsior inizia la proiezione del primo film in programma (Dottor Jekyll e Mister Hyde dell’armeno naturalizzato statunitense Rouben Mamoulian), presenti due star dell’epoca, Greta Garbo e Clark Gable. Dopo la proiezione, nello splendido salone si tiene un gran ballo di gala. L’eleganza raffinata e stravagante delle star presenti e delle invitate è sottolineata dagli smoking degli accompagnatori. È un evento che segnerà la storia del cinema e del glamour internazionale.

Ancora oggi quando, a fine d’agosto, i riflettori e le telecamere di tutto il mondo si accendono sul Lido, in occasione di una nuova edizione della Biennale Cinema, l’Excelsior continua a essere il luogo che perpetua con le sue feste il grande evento mondano di allora. Da più di un secolo l’hotel, con la sua spiaggia e le sue capanne, è sempre tra le stelle.

Il Palazzo del cinema

Con il successo crescente della mostra del cinema in tutto il mondo, si decise di realizzare al lido il Palazzo del Cinema, inaugurato nel 1937, in uno stile che è la sintesi di modelli architettonici razionalisti. Ancora oggi è il luogo che ospita la Mostra del cinema di Venezia e attività congressuali. Sul suo red carpet hanno sfilato in quasi 90 anni, gli attori ed i registi più famosi del mondo.

Crediti fotografici: Wikipedia, italia.it., Cesare Bison, Biennale Cinema