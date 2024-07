Cinema Barch-in 2024: in viaggio con Marco Polo all’Arsenale di Venezia

Quest’anno, Cinema Barch-in celebra il suo quinto anniversario trasformando l’Arsenale di Venezia in un suggestivo drive-in in barca per cinque serate di spettacolo, musica e condivisione

VENEZIA – Parte domenica 7 luglio la quinta edizione di Cinema Barch-in, un drive-in in barca che trasforma l’Arsenale di Venezia in un luogo di spettacolo, musica e condivisione per cinque serate, grazie al supporto del Comune di Venezia, Vela Spa e della Marina Militare.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna presso la sala Giunta grande a Ca’ Farsetti, con la presenza dell’assessore al Turismo Simone Venturini, del direttore operativo di Vela Spa Fabrizio D’Oria, dell’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare di Venezia Andrea Petroni, di Nicola Scopelliti di Cinema Barch-in e di Maria Parisi dell’associazione FEMS du Cinéma. La rassegna, vincitrice del bando cultura 2024 della Fondazione Venezia, celebra “Marco Polo 700” e “Le Città in Festa”. Dopo la serata inaugurale del 7 luglio, l’evento continuerà dal 11 al 14 luglio, con la collaborazione di Campari, legato al cinema e all’aperitivo italiano.L’edizione 2024 di Cinema Barch-in, curata dall’Associazione culturale FEMS du cinéma, omaggia Marco Polo nel 700esimo anniversario dalla sua morte, ispirandosi al suo viaggio lungo la Via della Seta raccontato nel manoscritto Il Milione.

“Le iniziative come Cinema Barch-in alimentano la partecipazione e creano comunità”, ha sottolineato l’assessore Venturini, evidenziando l’importanza dell’evento nel calendario estivo veneziano.

Durante la rassegna verrà proiettato il film “Le avventure di Marco Polo” di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini, in tre parti, su gentile concessione di Rai Teche e in collaborazione con l’Archivio Carlo Montanaro. Oltre alla celebrazione di Marco Polo, l’evento rende omaggio alla Marina Militare, che ospita la manifestazione nel bacino dell’Arsenale di Venezia.

La serata inaugurale presenterà il film “Master & Commander: sfida ai confini del mare”, seguito da serate dedicate a film vari, inclusi “Belfast” di Kenneth Branagh e “Sinbad – La leggenda dei sette mari”.

Un’innovazione dell’edizione 2024 è il Concorso di Cortometraggi in acqua, dedicato a opere di viaggio, ambiente, artigianato ed ecologia, con la proiezione dei finalisti e la premiazione il 14 luglio. L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, offre la possibilità di prenotare posti in barca, a sedere sul molo o su imbarcazioni delle remiere, con servizio food & beverage prenotabile attraverso cocaiexpress.com.

Cinema Barch-in conta sulla generosità di sponsor e partecipanti per mantenere la sua gratuità, permettendo donazioni libere online durante la prenotazione. L’evento è reso possibile grazie a numerosi partner artistici e tecnici, oltre a supporti come Campari e Consorzio di Tutela della DOC Prosecco.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.cinemabarchin.com e i canali social della manifestazione.