Cifra da record raccolta da Cadoro per Croce Rossa Italiana

Sono ben 11. 288,00 Euro i soldi donati dai clienti Cadoro per la raccolta fondi destinata a Croce Rossa Italiana, Comitato di Mogliano Veneto, per gli aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Mogliano – Presso la sede del Comitato CRI Mogliano in via Bonisiolo 1 a Zerman, questa mattina è stato consegnato un simbolico assegno di 11.288,00 Euro destinati a Croce Rossa Italiana che devolverà la cifra ai terremotati di Turchia e Siria per i progetti d’aiuto già messi in atto.

I delegati di Supermercati Cadoro dr. Andrea Moro, responsabile affari legali Servizi Generali, e dott.ssa Lucrezia Calzavara, responsabile marketing, hanno firmato e consegnato al Presidente Regionale Francesco Bosa, al Delegato Regionale per l’area Sociale Antonio Bonagura e alla Presidente Comitato Croce Rossa Mogliano Veneto Sandra Bolzonella, l’importo di 11.288,00 Euro destinati a Croce Rossa Italiana: l’importante risultato è il frutto della generosità dei clienti Cadoro dei 24 punti vendita sparsi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

Una storia veneta, una storia italiana, quella dei supermercati Cadoro, nata negli anni sessanta con la lungimiranza del suo ideatore Cesare Bovolato, scomparso a fine 2019 dopo aver inaugurato il grande e moderno punto vendita di Mogliano, in via Zermanesa.

“Il signore dei carrelli”, come viene chiamato Cesare Bovolato nel libro del giornalista Edoardo Pittalis dove, in oltre 130 pagine e foto, narra la trasformazione di un modello di consumo e una straordinaria avventura lavorativa, rappresenta una storia imprenditoriale che ha fatto grande il Nordest e l’Italia.

Questa volta, però, sono stati i clienti a fare grande la storia di Cadoro, consegnandole un importo record di generosità, raccolto in circa due mesi, e destinato a Croce Rossa Italiana per i suoi grandi progetti di aiuto in tutto il mondo, partendo da Mogliano.