Cicogne in arrivo: famiglie che aiutano le famiglie

Al via un progetto d’aiuto rivolto alle famiglie più svantaggiate, con figli in età di prima infanzia, promosso dalle Agenzie per la Coesione Sociale del Comune di Venezia in terraferma: Marghera, Chirignago, Zelarino, Mestre, Favaro e Carpenedo.

Venezia – Si chiama Cicogne in arrivo ma in molti casi la cicogna è già arrivata e ha lasciato il bellissimo dono di un figlio a una famiglia che, insieme alla grande gioia per il nuovo arrivo, nutre grandi preoccupazioni per il futuro e anche per l’immediata quotidianità.

Il comune di Venezia ha pensato così di fare da ponte tra i cittadini desiderosi di aiutare i nuovi genitori attraverso donazioni, e chi è in difficoltà. Inoltre, per le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa è stato pensato un logo da esporre all’ingresso dei negozi.

Alla crisi economica e lavorativa delle famiglie, si è aggiunto lo scenario geopolitico a livello internazionale, con l’arrivo, nel territorio veneziano, di persone e famiglie, prevalentemente donne e bambini, provenienti dai territori colpiti dalle guerre, da altre calamità o situazioni di pericolo per la loro sopravvivenza, che necessitano di primi supporti.

Il progetto “Cicogne in arrivo” si prefigge l’obiettivo di raccogliere prodotti per la prima infanzia (generi alimentari, prodotti per l’igiene e pannolini), attraverso il coinvolgimento di realtà commerciali del territorio che si sono rese disponibili a collaborare, permettendo a cittadini attivi, in qualità di clienti, di fare una donazione, come una “spesa sospesa”, alle famiglie in difficoltà, conosciute e seguite dai Servizi Sociali del Comune di Venezia.

I cittadini che desiderano sostenere il progetto attraverso donazioni, e altre realtà commerciali, presenti nella terraferma veneziana, che vogliono aderire all’iniziativa, possono rivolgersi per maggiori informazioni ai seguenti numeri di telefono: 041 2746683 / 041 2746956.