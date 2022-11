Cibo sintetico, l’On. Marina Marchetto Aliprandi aderisce alla mobilitazione nazionale di Coldiretti

Membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, l’On. MArchetto Aliprandi ha voluto sottolineare la sua presa di posizione sull’argomento: “Questa mattina (venerdì ndr) ho aderito alla raccolta firme promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, Fratelli d’Italia è schierata in prima linea in difesa del settore agroalimentare e dell’intera filiera.

Il cibo in provetta non può rappresentare il futuro e non possiamo consentire che per interessi economici sia messo in discussione il legame millenario e fondamentale che intercorre tra il cibo che arriva sulle tavole di tutto il mondo e il preziosissimo lavoro agricolo. Non si tratta di una questione limitata al territorio nazionale ma di un principio di base che non può non trovare in noi e nelle nostre azioni politiche una barriera invalicabile finalizzata alla tutela della salute delle generazioni presenti e future e alla salvaguardia delle produzioni agricole e dei suoi imprenditori.

Nonostante le grandi difficoltà che il settore riscontra da anni, sulla bilancia commerciale il valore dell’export nazionale si conferma in netta crescita – secondo il report ISMEA del 17,6% su base annua-, sta a noi quindi mettere in atto tutte le azioni possibili per impedire che passi il messaggio che è possibile produrre latte senza mucche, che sia possibile mangiare pesce senza mare perché è evidente che non è e non sarà la stessa cosa.

Il Nutriscore già aveva posto le basi e aperto le porte con favore alle produzioni di cibo di laboratorio ma con grande soddisfazione anche grazie al duro lavoro di Fratelli d’Italia nella scorsa legislatura e alle sollecitazioni del Sen. Luca De Carlo – responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdI – l’Italia è tornata a puntare i piedi in Europa per impedire che sia imposto alle nazioni dell’UE di etichettare i prodotti agroalimentari secondo un criterio discriminatorio e inesatto; certamente questo nuovo attacco non ci troverà impreparati e arrendevoli.

Con grande orgoglio, oggi più che mai, i produttori della filiera mi troveranno schierata al loro fianco per ciò che è doveroso ma soprattutto giusto, pronta a lavorare in sinergia con le associazioni di categoria”.