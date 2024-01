Ciao Rombo di Tuono

Per omaggiare Gigi Riva che ci lascia a 79 anni improvvisamente dopo un malore, questo articolo andrebbe scritto con la mano sinistra, in onore al suo celeberrimo piede, ma non basterebbe.

Rombo di Tuono, ribattezzato in tal modo da Gianni Brera nasce nella sponda lombarda del lago maggiore a Leggiuno, cresce in fretta con la sorella per la prematura scomparsa dei genitori e si ritrova dopo aver girovagato i campetti con la squadra del paese a Legnano, che con la maglia color lilla gli diede la prima vetrina.

Al Cagliari ci capitò per via di quelle traiettorie che hanno a che fare con il destino e il matrimonio fu indissolubile, perché da allora i rossoblù e la Sardegna fecero da sempre rima con Gigi Riva.

Gigirrriva, una parola sola, che un’isola fiera e identitaria come la Sardegna amava ripetere a grande voce, dallo scudetto del 1970 dove con gente del tipo di Albertosi, Cera, Martiradonna, Brugnera e guidati da uno che della filosofia ne faceva un mantra come Manlio Scopigno fece impazzire un popolo, con il suo coraggio, il suo sinistro, le reti in acrobazia, frutto di fiuto e talento. Attaccante moderno, forse già figlio di un futuro prossimo.

La nostra figurina Panini preferita, con il debole per le auto veloci, le sigarette e la solitudine, quest’ultima suo grande tratto distintivo, quasi a voler isolare dal mondo la sua sempre più crescente popolarità, una fama bestiale da cui detergere isterismi e tensioni.

Iconico nel vero senso della parola, restano famosi i suoi rifiuti verso le grandi squadre vedi Moratti e l’Inter, ma non solo, Riva è stato soprattutto un modello da seguire, non solamente per i giovani ma per una generazione intera.

Che da quel momento non ha più potuto fare a meno di lui, da Cagliari ma non solo, il mito indissolubile di Gigi ha sopravanzato il mare fino ad abbracciare l’intera penisola senza alcun tipo di preclusione di tifo, ammirato e stimato. Pur se totalmente rappresentativo nella sua maglia bianca con quello splendido collo rossoblu, i laccetti, i quattro mori e il numero 11.

In maglia azzurra di goal ne fece 35 e ancora oggi ne detiene il record di marcature, dal primo trionfo del Campionato Europeo a Roma quando con una sua rete in finale battemmo la Jugoslavia, fino ad arrivare all’epica semifinale all’Azteca Italia Germania 4-3.

Poi la grande esperienza azzurra da team manager fino al 2013 vincendo i mondiali del 2006, dove consacrò carisma e offrì ai ragazzi della nazionale la sua presenza discreta e preziosa, insostituibile.

“Sardo per volontà“ amava definirsi e forse l’isola e la sua inclinazione personale per la solitudine sono stati il perfetto connubio per i suoi sogni, per la sua generosità.

Ciao Rombo di Tuono

Photo credit by – Wikipedia, Facebook

Instacult di Mauro Lama