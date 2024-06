Ciao Nico, uomo speciale

Si svolgeranno giovedì mattina i funerali del consigliere comunale Nico Zane, scomparso domenica 9 giugno, dopo una lunga malattia

Mogliano – Ci ha lasciati domenica mattina Nico Zane, a causa di una brutta malattia che lo tormentava da qualche anno. Avrebbe compiuto 56 anni a settembre.

La notizia ha suscitato una grande tristezza in Città. Se ne è andato mentre i suoi concittadini si recavano alle urne per le elezioni comunali, dove lui era candidato come consigliere.

Veneziano, figlio di un artista vetraio, viveva fin da giovane nella frazione moglianese di Campocroce. Sposato con due figli, Nico e la moglie Sabrina, avevano preso in affido tre ragazzi.

I figli di Nico, Filippo e Giacomo, giocavano nel Calcio Marocco, squadra di cui Zane era stato anche dirigente sportivo essendo un grande appassionato di pallone.

Era malato da tempo ma tutti speravano in un miglioramento delle sue condizioni di salute. Purtroppo, da una settimana era ricoverato presso l’ospedale oncologico di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi giorni.

La dedica del Sindaco

Si è spento domenica mattina, nel giorno del voto per le Comunali 2024, dove era candidato consigliere. Nico Zane era infatti candidato per la seconda volta nella Lista civica Davide Bortolato Sindaco, come 5 anni fa quando venne eletto. Questa volta non ha potuto festeggiare la riconferma del sindaco Bortolato che gli ha dedicato la vittoria.

Nico Zane lascia la moglie Sabrina, i figli Filippo e Giacomo, la mamma Luisa, le sorelle e i nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì alle 10,30 nel Duomo Arcipretale di S. Maria Assunta, in via Don Bosco a Mogliano.