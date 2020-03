“Ciao” è il nuovo servizio telefonico per parlare, informarsi, segnalare

Componendo il numero telefonico 351.9763414 le persone che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie digitali, o semplicemente hanno voglia di sentire una voce piuttosto che leggere un messaggio, possono parlare con qualcuno.

Si possono chiedere informazioni sui servizi creati per far fronte alle esigenze quotidiane o semplicemente raccontare la propria storia e sentirsi meno soli in questo periodo d’emergenza che giustamente impone a tutti di stare a casa.

Dal 19 marzo 2020 “Ciao” è attivo semplicemente telefonando al numero 351.9763414 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 tutti i giorni della settimana. Al di fuori di questi orari si può inviare un SMS. Ma attenzione: nessuno verrà a casa vostra! Si tratta infatti di un servizio esclusivamente telefonico. Nessun altro numero è autorizzato a questo servizio.

Chiediamo un piccolo aiuto per far conoscere questa opportunità alle persone che non usano i social e non leggono i quotidiani online attraverso il passaparola.

Un abbraccio virtuale a tutti; andrà tutto bene.

