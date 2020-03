Ci lascia Maurizio Rizzo, per tutti “Delfi”

Dopo un banale controllo medico prima di Natale, si è venuta a delineare una malattia tanto seria da portarlo alla scomparsa nei giorni scorsi.

Da sempre impegnato in prima linea con AFOIG (Associazione famiglie ospiti istituto Gris), Maurizio si è prodigato per il benessere degli ospiti nelle strutture dell’Istituto. Ha sostenuto da sempre i rapporti con gli amministratori di sostegno, per rendere più facile il percorso per le famiglie. Ha sempre avuto un riguardo speciale per le persone sfortunate ospitate in istituto e non dimenticava mai di essere presente nelle festività o creando momenti di aggregazione anche con le famiglie. Ha collaborato concretamente anche con l’associazione Il Pesco con cui ha svolto dei corsi per caregiver. E andava a trovare gli assistiti con Alzheimer.

Maurizio lascia in tutti noi che lo abbiamo conosciuto un vuoto incolmabile.

