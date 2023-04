Ci lascia Giulia Pistollato, 106 anni. Era la più anziana di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – La Città saluta per sempre la sua ultracentenaria più longeva: classe 1916, Giulia Pistollato è venuta a mancare nella giornata di venerdì 1 aprile. I funerali si terranno domani, martedì 4 aprile, nella chiesa di San Carlo.

Oltre ad essere ricordata come la cittadina moglianese più anziana, di Giulia Pistollato resterà il coraggio con cui ha superato le due guerre mondiali, la carestia, la peste e anche il Covid.

Come aveva raccontato una delle due figlie alla festa dei suoi 106 anni, compiuti lo scorso 2 luglio, quella di Giulia Pistollato si può riassumere in una vita dedicata alla famiglia e all’agricoltura. Nata e vissuta sempre a Mogliano Veneto, è stata una perfetta testimone delle usanze rurali moglianesi. Dopo l’unione in matrimonio con Romeo, da cui ha avuto due figlie, la famiglia prese casa vicino al fiume Zero in zona Olme, dove in quegli anni si usava andare a lavarsi e fare il bucato.

Le figlie la ricordano come una mamma che non ha mai parlato volentieri delle sofferenze vissute, quanto delle piccole gioie quotidiane che la vita le ha regalato, tra cui la prima cena a base di “sardine impanae” dopo il trasloco nella nuova casa sullo Zero.

Giulia Pistollato lascia le due figlie Daniela e Leonia, il genero Gino, cinque nipoti e sei pronipoti, che domani si riuniranno per darle l’ultimo commosso saluto.