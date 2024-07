Chow Sau-Yan, Vescovo di Hong Kong, è membro della Pontificia Accademia

Chow Sau-Yan è stato il primo vescovo di Hong Kong a far visita all’Arcidiocesi di Pechino

CITTÀ DEL VATICANO – Il cardinale Stephen Chow Sau-Yan, SI, Vescovo di Hong Kong, è stato nominato Membro della Pontificia Accademia delle Scienze da Papa Francesco. A renderlo noto è un comunicato della Santa Sede.

Il cardinale Stephen Chow Sau-Yan, nato a Hong Kong, il 7 agosto 195, è entrato nella Compagnia di Gesù il 27 settembre 1984. Dal 1986 al 1988 ha svolto il noviziato e si è laureato in Filosofia in Irlanda, proseguendo gli studi teologici dal 1988 al 1993 a Hong Kong, dove è stato ordinato sacerdote il 16 luglio 1994.

In seguito ha ricoperto i seguenti incarichi: dal 2007, supervisore di due collegi gesuiti a Hong Kong e Wah Yan, Kowloon; Professore associato onorario presso l’Università di Hong Kong (2008-2015) e formatore gesuita (2009-2017). Dal 2009 è Presidente della Commissione per l’Educazione della Provincia dei Gesuiti in Cina e dal 2012 è Professore part-time di Psicologia presso l’Holy Spirit Diocesan Seminary di Hong Kong. Dal 2012 al 2014 è anche membro del Consiglio Presbiteriale della diocesi di Hong Kong.

Nel maggio 2021 è stato nominato Vescovo della Diocesi di Hong Kong (Cina) ed è stato consacrato il 4 dicembre 2021. Nell’aprile 2023, ha visitato l’Arcidiocesi di Pechino e ha incontrato il Vescovo Joseph Li Shan; ha visitato diverse chiese e il cimitero di Zhalan, dove è conservata la lapide di Matteo Ricci. La sua è stata la prima visita a Pechino di un vescovo di Hong Kong nel 1985.

