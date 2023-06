Chioggia, rubate 6 bici del Bike sharing

Sparite dal parco bici senza lasciare traccia. Sono ben 6 le biciclette, 5 elettriche e 1 muscolare, che mancano alla conta delle 36 bici circolanti che componevano la flotta del servizio cittadino di bike sharing. Il Sindaco Armelao: “È inaccettabile, si tratta di un danno alla collettività”.

CHIOGGIA – Sono state rubate nell’ultimo mese e mezzo circa e Bicincittà Italia srl, società torinese che gestisce il servizio per conto del Comune, lo ha comunicato agli uffici competenti qualche giorno fa.

“È un fatto inaccettabile – ha detto il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao – si tratta di un danno alla collettività e che nuoce anche all’immagine della nostra città. Questo infatti è un servizio molto apprezzato dai turisti e avere un parco bici decurtato di mezzi non ci consente di fornire ai visitatori tutto il ventaglio di possibilità che offre al nostra bella località”.

“Sono davvero incredula – commenta Serena De Perini, Assessore alle Politiche comunitarie del Comune di Chioggia – si tratta di un atto che mette in grave difficoltà il servizio che offriamo a residenti e turisti. Per fortuna, al momento dell’organizzazione del bike sharing, siamo stati lungimiranti e abbiamo tenuto alcuni mezzi di scorta in caso di manutenzioni. Valuteremo se inserire le nuove bici tra quelle a disposizione”.

Prima di ripristinare il parco mezzi, è indispensabile trovare un modo affinché il sistema di geolocalizzazione inserito nelle bici, peraltro di ultima generazione, non possa essere manomesso, tecnica utilizzata dai ladri per impadronirsi dei mezzi, e comprendere come rendere il servizio più sicuro. Per questo a breve Bicincittà Italia srl e uffici comunali competenti si incontreranno.

La società che gestisce il servizio ha già provveduto a fare la denuncia del furto. Ogni bici elettrica costa all’incirca 1.900 euro.

I mezzi che compongono il servizio di bike sharing sono stati acquistati grazie al finanziamento europeo di circa 160 mila euro che ha consentito la partenza dell’azione pilota del bike sharing e che comprende, oltre all’acquisto delle bici, anche tutta la gestione del servizio con relativo personale dedicato.