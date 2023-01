Chioggia presenta il calendario “Un mare che unisce: Cervia-Chioggia, un legame storico”

Sabato 7 gennaio 2023 ore 10.45 in Sala Maggiore del Municipio a Chioggia si terrà la presentazione del calendario “Un mare che unisce: Cervia-Chioggia, un legame storico” a cura di Renato Lombardi.

CHIOGGIA – Il calendario è frutto dell’impegno del Circolo Pescatori di Cervia “La Pantofla” in collaborazione con la ditta “La Dragaggi” e il patrocinio dei Comuni di Chioggia e di Cervia, oltre che dell’Associazione Lagunari A.L.T.A. di Chioggia.

Il calendario documenta aspetti storici e gastronomici della tradizione e vocazione marinara delle due città e già il 23 dicembre 2022 l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Presidente del Consiglio comunale di Chioggia Beniamino Boscolo, era stata accolta a Cervia alla prima presentazione, dove tra i vari interventi si esprimeva apprezzamento per l’iniziativa con la volontà di rafforzare il rapporto di amicizia e di collaborazione tra le due realtà comunali. Non rimaneva che contraccambiare fissando la data a Chioggia per un’ulteriore presentazione del calendario.

“Gli elementi di diversità tra le città di Chioggia e Cervia – ha sottolineato il Presidente del Consiglio comunale di Chioggia Beniamino Boscolo – sono una fonte di ricchezza reciproca che ci fa mettere insieme le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra amicizia. Questo ennesimo appuntamento rende ancora più vero il rapporto tra le nostre comunità”. Particolare interesse ha destato il recupero delle ricette della gastronomia marinara, come espressione della cultura materiale del territorio: metà delle ricette del calendario fanno riferimento alle tradizioni gastronomiche cervesi e metà a quelle chioggiotte. Ma il legame storico, contrassegnato dalle immagini del calendario, è un rapporto che parte da lontano, tra l’800 e i primi del ‘900, quando numerosi pescatori di Chioggia emigrarono proprio a Cervia, con i loro “bragozzi” e le “vele a terzo”.

Oggi, questo rapporto tra le due città si consolida con la recente adesione alla “Rete Europea delle Città del Sale”, di cui il Sindaco Mauro Armelao e l’Assessore alla Cultura Elena Zennaro hanno colto subito l’opportunità.

A questo rapporto durevole nel tempo è stato dedicato il calendario del 2023, un legame favorito soprattutto da Luciano Boscolo Cucco, imprenditore, che è stato nominato cittadino benemerito di Chioggia anche per il decennale rapporto con Cervia.