Chioggia, il Summit del Mare arriva in città

Il Summit del Mare arriva a Chioggia. Venerdì 6 ottobre 2023 le delegazioni dei 10 comuni aderenti alla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto si ritroveranno in città in occasione della seconda edizione del Summit del Mare – costa veneta green lab. Circa 200 persone, suddivise in 10 tavoli di lavoro, ragioneranno sulle tematiche più attinenti al turismo costiero sostenibile, in particolare focus su turismo, agricoltura e pesca.

Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia: “Si tratta di un momento fondamentale per la nostra città che ha l’onore di ospitare un evento così prestigioso. Per la nostra Amministrazione è fondamentale essere parte attiva nella Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e dialogare in maniera costruttiva con gli altri comuni. Seppure con caratteristiche molto diverse infatti, noi comuni del Litorale condividiamo la vocazione al turismo e anche molte delle questioni aperte che da tempo stiamo segnalando. Un grazie particolare va all’Assessore De Perini che fin dal suo insediamento ha sempre creduto fermamente nell’importanza per Chioggia di aderire fattivamente alla Conferenza, al Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune Nazzareno Gradara per l’organizzazione tecnica della Giornata e all’Assessore Zennaro per la competenza prodotta nella definizione dei contenuti”.

Summit del Mare, la giornata di lavori

Coinvolti i comuni di: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia e Chioggia, in provincia di Venezia e Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle in quella di Rovigo.

Ore 9.00 ritrovo dei partecipanti all’Auditorium San Nicolò. Dopo i saluti iniziali, suddivisione in tavoli di lavoro dislocati in vari luoghi della città.

Ore 12.30 Pausa

Ore 14.30 in Auditorium seconda parte del Summit con la sintesi dei lavori dei singoli tavoli, consegna di riconoscimenti, sottoscrizione dell’Addendum alla Carta della Costa Veneta Sostenibile 2022.

Ore 17.00 circa conclusione dei lavori.