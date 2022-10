Chioggia, comunicazione targhe in vista dell’attivazione della Ztl

Procedono le operazioni di comunicazione da parte dei cittadini che intendono accreditare il proprio mezzo per l’ingresso nella Ztl, attiva l’anno prossimo. Il sindaco Mauro Armelao: “Meglio togliersi il pensiero e comunicare la targa, si tratta di un passaggio obbligato per chi vuole entrare in Ztl”.

“Invito tutti i cittadini che ne hanno i requisiti a comunicare la targa del proprio mezzo all’ufficio apposito o con modalità telematica in modo da trovarsi pronti e tranquilli nel momento in cui, l’anno prossimo, la Ztl verrà attivata – ha sottolineato Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Si tratta di un passaggio obbligato e prima si fa, meglio è, per evitare il solito corri corri dell’ultimo minuto. Ricordo – aggiunge il sindaco – che il pagamento dei 15 euro a targa sarà valido fino al 31 dicembre 2023. Comunicare ora la targa e sbrigare tutte le pratiche del caso significa accorciare i tempi e snellire le procedure, altrimenti rischiamo di ingolfare gli uffici deputati a ridosso della scadenza della comunicazione”.

La cifra dei 15 euro verrà destinata alla gestione delle pratiche e spese del personale affidate a SST.

A breve poi verrà organizzato un incontro pubblico in Auditorium rivolto alla cittadinanza e ai rappresentanti di ogni settore economico e produttivo della città per dare ulteriori informazioni e valutare eventuali modifiche al progetto.

Ricordiamo che la Società Servizi Territoriali che si occupa della gestione della parte tecnica della Ztl ha messo a disposizione un ufficio dedicato alle pratiche. Basterà recarsi in via G. Poli, 1 a Chioggia (palazzine direzione del mercato ittico, lato ovest, primo piano) dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per consegnare la documentazione richiesta. Sono attivi anche: un portale, portaleztl.chioggia.org, dove si può trovare anche l’elenco degli aventi diritto e attraverso il quale poter sbrigare le pratiche on line e la mail [email protected] per chiedere informazioni.

Istituito poi il numero verde 800 761 911 (orari ufficio) al quale poter chiedere tutte le informazioni necessarie.

Le autorizzazioni sono rilasciate per il transito e la sosta nella ZTL dei veicoli utilizzati da:

a) residenti nelle ZTL e locatari di immobili nelle ZTL provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento per tutti i veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare;

b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture per ciascun nucleo familiare;

c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture per ciascuna attività commerciale;

d) titolari di attività professionali con studio nelle ZTL per n. 1 (una) autovettura per ciascun professionista;

e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZTL per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate;

f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZTL per n. 2 (due) autovetture per ciascun natante;

g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori con sede nel Comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 2 (due) veicoli avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta;

h) taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente*

i) veicoli per trasporto funebre*

j) veicoli adibiti a interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia*

k) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati*

l) veicoli del trasporto pubblico locale*

m) veicoli adibiti al Mercato settimanale del giovedì (dalle ore 6.30 alle ore 14.00)

n) veicoli dei titolari di attività all’ingrosso di preziosi (solo giorni feriali)

o) veicoli per il trasporto valori (solo giorni feriali)

p) veicoli appositamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale per esigeze straordinarie

*Non sono soggetti al pagamento del diritto di segreteria

PERMESSI TEMPORANEI

Il rilascio di autorizzazioni temporanee all’accesso nella ZTL (da intendersi le autorizzazioni aventi validità da 1 giorno a 3 mesi) è subordinato al pagamento di un diritto di segreteria pari a 5,00 euro con riscossione diretta da parte di SST.

VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Dovranno essere indicati gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L’accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. In caso di accesso estemporaneo, per giustificati e documentati motivi, senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare l’accreditamento entro il terzo giorno successivo al giorno dell’avvenuto accesso.

ASSISTENZA DI CONGIUNTI

Le esigenze dei residenti in Comune di Chioggia che debbono provvedere all’assistenza di un proprio congiunto residente nelle ZTL potranno essere riscontrate, se ne sussistono i presupposti, prevedendo il rilascio di autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo da parte del Comando di Polizia Locale.

CASI PARTICOLARI

Con successivo e separato provvedimento, potranno essere temporaneamente abilitate alcune categorie di soggetti per esigenze di carico-scarico bagagli dei propri clienti (strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 11/2013) e per le esigenze di accompagnamento dei propri frequentatori (istituti scolastici di ogni ordine e grado e istituti religiosi-oratori situati all’interno della ZTL).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA