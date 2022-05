Chiesa. Moraglia rieletto presidente Conferenza Episcopale Triveneto. Le congratulazioni del presidente della Regione Veneto

“Accolgo con gioia e soddisfazione la conferma del Patriarca di Venezia alla guida della Conferenza Episcopale del Triveneto. In tanti anni, egli ha dimostrato di essere uno straordinario punto di riferimento morale e spirituale, non solo per la Comunità cristiana, ma per la società in generale”.

Così, il Presidente della Regione Veneto esprime le sue congratulazioni al Patriarca Francesco Moraglia, per la sua riconferma alla guida dei Vescovi del Triveneto.

“A Monsignor Moraglia – conclude il Governatore – riconfermo tutta la mia grande stima, come uomo e come autorità religiosa, e l’assoluta disponibilità a proseguire nel modo più proficuo possibile la collaborazione istituzionale in ogni occasione”.