Che cos’è il Green Marketing? Suggerimenti di marketing per aziende rispettose dell’ambiente

Il Green Marketing è diventato una delle strategie aziendali più di tendenza e in voga negli ultimi anni per molte aziende: un tentativo di catturare il mercato in crescita dei consumatori attenti all’ambiente a livello globale, implementando una serie di pratiche rispettose per il nostro pianeta.

Il Green Marketing comporta essenzialmente la vendita di prodotti e servizi in base ai loro benefici ambientali. Sebbene questi sforzi di marketing coincidano con la responsabilità sociale delle imprese, evidenziano comunque in positivo le sfide che molte aziende ecologiche devono affrontare.

Questa tipologia di marketing può essere complicata perché i consumatori possono essere diffidenti nei confronti di alcuni marchi che percepiscono come non autentici. D’altra parte, è più probabile che le persone acquistino il prodotto o servizio se credono che sostenga una causa che supportano.

Quanto è Green il tuo businness?

Esistono molti modi in cui le aziende possono impegnarsi nel marketing ecologico. Possono attuare misure di controllo, riduzioni dei rifiuti e delle emissioni, utilizzare imballaggi riutilizzabili, usare materiali biodegradabili e modificare i processi di produzione per renderli più rispettosi dell’ambiente, magari approfittando di Internet e le potenzialità dei Social Network… Queste e altre pratiche attente all’ambiente rafforzano l’impegno di un marchio nel “diventare green”.

Come rendere più ecologica la tua strategia marketing

1. Focus sulla cultura

Uno dei modi più efficaci per comunicare l’approccio ecologico del tuo marchio è quello di enfatizzare la tua cultura green.

Ogni aspetto della tua attività dovrebbe riguardare il modo in cui implementi le pratiche ecologiche e il modo in cui ti sforzi di operare in modo più rispettoso per l’ambiente. A questo scopo puoi sfruttare i Social Network, sfruttando la loro capacità di amplificare i messaggi concentrandosi sui valori del segmento ecologico del tuo pubblico.

2. Sostieni la community

Una cosa molto utile è quella di essere coinvolti con la comunità locale e coinvolgere le persone chiave e le organizzazioni locali nei propri sforzi ecologici. Potresti sponsorizzare eventi a beneficio di enti ambientalisti o lanciare iniziative rispettose dell’ambiente con l’aiuto della città o del consiglio comunale.

3. Mostra le tue azioni

Ricorda di promuovere il coinvolgimento della tua azienda nelle campagne ecologiche locali documentando eventi con foto e video. Pubblicando questi sui tuoi canali Social e sul Blog del tuo sito web, questo rinforzerà la tua immagine aziendale come una società coinvolta creando un efficace booster di credibilità. Le organizzazioni della comunità inoltre apprezzeranno l’esposizione aggiuntiva che fornirai tramite il web.

Brevi video esplicativi possono essere molto utili per mostrare i tuoi sforzi a sostegno della sostenibilità ambientale. Puoi condensare argomenti abbastanza complessi in termini semplici e comprensibili, trasmettendo il tuo messaggio tramite un video facile da comprendere che il pubblico troverà coinvolgente e avvincente. Ricorda che il 95% degli spettatori conserva le informazioni dei video in modo più efficace rispetto ai messaggi di testo, con questo metodo quindi hai maggiori possibilità di connetterti con il tuo pubblico di destinazione.

4. Dare priorità alla trasparenza e alla comunicazione

Immagine e reputazione sono tra i maggiori punti di forza di un’azienda.

È sempre importante stabilire e conservare una buona reputazione, ma è particolarmente cruciale quando ci si impegna nel Green Marketing. Dato che l’impegno ecologico è intrinsecamente legato ai valori, vorrai che il tuo marchio rimanga coerente a questi valori.

È altrettanto importante essere trasparenti sulle tue operazioni per creare fiducia con il tuo pubblico. Le persone rispondono ai marchi che percepiscono come autentici, quindi costruire un’immagine di trasparenza e comunicazione aperta sono fondamentali.

Troverai utile comunicare con le persone tramite i Social Network in modo che il pubblico disponga di una piattaforma comoda e accessibile su cui tenere traccia dei tuoi sforzi in ambito ambientale.

Esempi di aziende rispettose dell’ambiente

Tre società che hanno fatto progressi significativi nel Green Marketing: sono Patagonia, Ikea e Seventh Generation.

Patagonia è un marchio di abbigliamento sportivo e di avventura con una Mission che si concentra sulla produzione dei migliori prodotti per l’outdoor, non causando danni inutili all’ambiente e utilizzando le imprese per ispirare e implementare soluzioni alla crisi ambientale. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda utilizza solo cotone organico che soddisfa lo standard biologico globale. Oltre il 56% dei suoi tessuti è certificato e la maggior parte sono realizzati con tessuti riciclati.

Contrariamente alla maggior parte delle altre aziende di abbigliamento, Patagonia incoraggia i suoi clienti a riparare e riutilizzare i loro prodotti invece di fare nuovi acquisti.

Ikea è il più grande rivenditore di mobili al mondo, con oltre 400 negozi in diversi paesi, una forza lavoro di oltre 170.000 dipendenti e oltre 915 milioni di clienti ogni anno. La società sta attualmente operando secondo il piano “People & Planet Positive”, tra gli obiettivi ci sono l’ottenimento di tutti i materiali in legno, carta e cartone da fonti più sostenibili, l’utilizzo del cotone solo da altre fonti ugualmente sostenibili e il miglioramento della sostenibilità del 90% dei propri prodotti.

Seventh Generation Inc. è un produttore con sede negli Stati Uniti di prodotti per la pulizia, la carta e la cura della persona, è la più grande azienda di forniture per la pulizia ecocompatibile del mondo. Utilizzando trasparenza e realizzando prodotti ecologici di alta qualità, l’azienda è tra le prime al mondo nell’aiutare ad innalzare gli standard di sostenibilità dell’industria manifatturiera.

Sei un imprenditore? Inizia anche tu a fare un gesto buono per l’ambiente, le strategie di Green Marketing possono iniziare in qualsiasi momento: dall’uso di energie rinnovabili alla scelta responsabile dei materiali, fino allo sviluppo di un piano di comunicazione online che promuova la tua nuova Mission colorata di verde!

