CGIL, CISL, UIL scrivono al Direttore Azienda Ulss 3 Serenissima

Ripotiamo qui di seguito lettera inviata dalla CGIL, CISL e UIL al Direttore Srvizi Socio Sanitari dell’Azienda Ulss 3 Serenissima:

Al Direttore

Servizi Socio Sanitari

dott. Gianfranco Pozzobon

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, appurato che nelle buste paga dei lavoratori delle Cooperative Socioculturale, Codess Sociale e La Pianura non risulta essere stato riconosciuto con la mensilità di aprile l’aumento contrattuale previsto dal rinnovo del CCNL di riferimento, con la presente chiedono alla S.V. di intervenire urgentemente come ente erogatore del servizio per richiamare agli obblighi normativi previsti dai capitolati d’appalto ed eventuali convenzioni, al fine di ripristinare i diritti contrattuali dei lavoratori valutando anche la possibilità di sanzioni per inadempienza.

Tale mancanza ha ricadute pesanti sulle condizioni economiche e salari già modesti di tutti gli operatori del territorio che svolgono servizi in capo all’Ulss 3.

Inoltre, si chiede un incontro urgente in merito a quanto previsto dalle disposizioni del della Regione Veneto datate 26 maggio sulle linee guida di indirizzo per le strutture residenziali e extraospedaliere. Le scriventi sono preoccupate delle possibile ricadute sulle condizioni di lavoro, sugli organici e sulla sicurezza degli operatori delle RSA, in quanto nelle citate disposizioni vi è la possibilità che ogni gestore decida quando avviare le aperture.

Ritengono pertanto utile un confronto urgente al fine di conoscere le iniziative dei gestori interessati e condividere i protocolli di sicurezza relativi agli operatori e alla gestione della fase.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.

Commenta la news

commenti