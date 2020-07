CGIL, assunzioni comune di Venezia

ASSUNZIONI COMUNE DI VENEZIA – AVANTI CON LA PROPAGANDA SULLA SICUREZZA

“Ennesima delibera della Giunta che elude il confronto sindacale per accontentare il Sindaco nelle sue manie sulla sicurezza in vista delle elezioni” è il commento di Daniele Giordano, Segretario Generale Fp Cgil, sul recente dispositivo che prevede nuove assunzioni nel Comune di Venezia.

“Ancora una volta il 52% delle assunzioni che verranno fatte riguardano vigili che probabilmente dovranno essere adibiti alla propaganda sulla sicurezza, mentre tutti gli altri servizi soffrono e i carichi di lavoro continuano ad aumentare.

I Comuni non possono assumere quanto personale vogliono e quindi le amministrazioni sono purtroppo chiamate a fare delle scelte nelle assunzioni per decidere quali servizi è necessario rafforzare e implementare, in considerazione anche del grande numero di pensionamenti.

Pensiamo ad esempio allo stato di grande difficoltà che vivono i servizi di anagrafe e stato civile, il polo tecnico o le attività dei servizi bibliotecari che vanno verso una totale esternalizzazione”.

“A tutto questo il Comune risponde mettendo al centro solo il tema della sicurezza che dovrebbe essere rappresentato dalle continue assunzioni di personale della polizia locale, come lo conferma la stessa scelta di assumere solo 8 assistenti sociali in una situazione in cui le persone proprio in questa crisi avrebbero bisogno di maggiore sostegno e maggiori attenzioni”.

“Evidentemente il Sindaco pensa di mandare i vigili a prendersi cura degli anziani, dato che turisti da gestire non ce ne sono e le operazioni di sicurezza e di lotta alla criminalità in questa città le mettono in campo le forze dell’ordine.

Oltre a questo nemmeno il dramma dei giovani che continuano a morire per droga fa pensare a questa Amministrazione che è l’ora di cambiare le proprie politiche passando dalla repressione alla presa in carico”.

“Come Cgil – conclude Giordano – valuteremo se ci sono gli estremi per impugnare tale delibera che non è mai stata portata al tavolo sindacale e costringere questo Comune ad occuparsi della garanzia dei servizi ai cittadini”.

