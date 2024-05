Cesare Campa su Premio Mestre, “un ponte tra arte pittorica, scultura e ingegno”

Il presidente del Circolo Veneto ha sottolineato come il Premio Mestre di Pittura rappresenti un evento significativo per la cultura, sostenendo la bellezza delle arti e coinvolgendo anche la scultura.

VENEZIA – Cesare Campa, figura di spicco nel panorama culturale veneto, ha rimarcato l’importanza del Premio Mestre di Pittura come un evento chiave per la promozione artistica e culturale della città. Secondo il presidente, avvicinato per una breve video dichiarazione, il Premio non solo valorizza i talenti locali, ma crea anche un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo agli artisti emergenti un’opportunità unica di visibilità e riconoscimento.

Guarda il video su YouTube.

Campa ha elogiato l’inclusione della scultura nel Trofeo della Giuria Popolare, evidenziando come questo ampli l’orizzonte artistico del Premio. Il sostegno alla bellezza delle arti è un impegno che il Circolo Veneto porta avanti con dedizione, promuovendo iniziative che incoraggiano la creatività e la diffusione del patrimonio culturale.