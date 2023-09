Cercasi meteorologi disperatamente

Nonostante i giovani risultino essere fortemente preoccupati per i cambiamenti climatici in atto, sono pochissimi quelli che decidono di studiare questa materia. La figura del meteorologo è molto richiesta nel settore privato e lo sarà sempre più.

Bergamo – Per far fronte alle carenze di meteorologi, dal 18 al 22 settembre 3B Meteo ha organizzato la 2ᵃ edizione della propria Academy, completamente gratuita.

Gaetano Genovese, meteorologo e responsabile del progetto, ha dichiarato: “L’Academy di 3B Meteo rappresenta un’esperienza unica per gli studenti che frequentano corsi di laurea in scienze dell’atmosfera e meteorologia. Il tema di quest’anno, “Professione Meteorologo”, è stato scelto per fornire ai partecipanti una panoramica relativa alle figure professionali richieste dall’azienda e in generale nel mondo della meteorologia”.

“Cambiamento climatico” è una delle ricerche più frequenti sui motori nel web. Da studi internazionali risulta come i giovani italiani siano molto preoccupati per il Global Warming, ma pare che in pochi decidano d’intraprendere un percorso di studi finalizzato a diventare meteorologi. Questa figura professionale è sempre più richiesta e le possibili specializzazioni sono molteplici. Attualmente in Italia sono soltanto 4 le università che offrono questi percorsi di studio. Proprio per colmare le lacune nella formazione, 3B Meteo organizza ogni anno una serie di eventi atti a creare cultura attorno a questo tema. Dopo il successo della prima edizione organizzata nel 2022, 3B Meteo ha deciso di bissare, dando vita alla 2ᵃ edizione della propria Academy, anche questa volta totalmente gratuita e senza alcuna spesa a carico degli studenti coinvolti.

Dal 18 al 22 settembre 2023 verranno ospitati nella sede 3B Meteo di Ponte San Pietro (BG) 8 studenti universitari o neolaureati nell’ambito di studi delle scienze dell’atmosfera e della meteorologia, che avranno l’opportunità di scoprire sul campo le varie specializzazioni di questa materia.

Gli 8 partecipanti sono stati selezionati tra i molti curricula arrivati tramite il form dedicato e sono stati scelti dal team di 3B Meteo in base alle motivazioni che li hanno guidati. Il focus di questo percorso è la formazione che permetterà anche di comprendere al meglio le possibilità di lavoro future.

La previsione del tempo, infatti, rappresenta soltanto una piccola percentuale del lavoro che un meteorologo deve svolgere. Ogni giorno, gli studenti saranno impegnati in una parte teorica finalizzata a illustrare e far comprendere le diversità tra le varie specializzazioni di questa figura. Ne esistono infatti 7: meteorologo previsore, meteorologo comunicatore, meteorologo modellista, meteorologo analista, meteorologo alpino, meteorologo redattore e meteorologo nowcaster.

Il momento teorico proseguirà con la spiegazione del ruolo del meteorologo nelle previsioni stagionali, nell’era dei cambiamenti climatici e nella comunicazione del rischio idrogeologico-idraulico. Seguirà, poi, un importante percorso dedicato alla pratica in cui gli studenti, affiancati dai tutor, potranno verificare di persona le differenze nel prevedere il tempo al Nord, sul versante Adriatico, al Centro e nel Sud del nostro Paese.

Gaetano Genovese spiega i motivi per cui l’azienda si prodiga nella realizzazione di questi incontri: “L’obiettivo è creare un ponte tra università e mondo del lavoro, che permetta agli studenti di scegliere senza indecisioni quale strada intraprendere. Da sempre 3B Meteo ha sposato il concetto di Lifelong Learning, che trova nell’Academy la sua massima espressione: attraverso le lezioni tenute dal team di 3B Meteo, sia i partecipanti sia gli stessi meteorologi rafforzano le proprie competenze e maturano esperienze di lavoro di squadra, indispensabile per la risoluzione dei problemi complessi che presenta il mondo della meteorologia”.

Il programma della 2ᵃ edizione dell’Academy si svilupperà, quindi, con lezioni sia teoriche sia pratiche con i tutor della scuola e una cerimonia finale in cui verranno consegnati gli attestati di partecipazione. I partecipanti usufruiscono di tutte queste iniziative in modo completamente gratuito. L’alloggio sarà offerto dall’azienda, l’unica spesa a carico degli studenti è il viaggio per la partecipazione. Sul sito di 3B Meteo sono riportate anche le testimonianze di tutti gli altri partecipanti della prima edizione, che hanno descritto l’esperienza in modo assolutamente positivo.