CentroMarca Mutua ETS: crescita esponenziale e servizi in espansione

Approvato il secondo Bilancio d’Esercizio, che registra una crescita significativa sia nel numero di associati sia nelle richieste di prestazioni, in particolare quelle di natura sanitaria

TREVISO – A soli due anni dalla sua nascita, CentroMarca Mutua ETS è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i suoi Soci, che nel 2023 sono aumentati rispetto all’anno precedente del 466%, passando da 347 a 1964 unità. Questo boom di richieste di iscrizione conferma il crescente interesse per i servizi offerti, in parallelo con un aumento significativo delle richieste di rimborso per prestazioni erogate. Nei primi sei mesi di quest’anno, si è registrato un incremento di quasi l’80% rispetto all’intero 2023, con oltre l’89% di queste richieste riferite a prestazioni sanitarie, segno di una grande attenzione dei Soci alla propria salute e dell’importante ruolo svolto da CentroMarca Mutua ETS.

La Mutua, si avvale della rete di convenzioni realizzate dal COMIPA, il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Offre un welfare sussidiario inclusivo e integrativo al Servizio Sanitario Nazionale, insieme a varie attività culturali, ricreative, turistiche e opportunità formative.

Approvazione del bilancio del 2023

Nella mattinata di ieri, presso la sede di CentroMarca Banca a Martellago (VE), si è tenuta l’Assemblea di CentroMarca Mutua ETS per l’approvazione del secondo bilancio dell’esercizio, chiuso il 31 dicembre 2023. Presieduta dal Presidente Tiziano Cenedese, alla presenza del Vice Presidente Claudio Alessandrini, del Consiglio di Amministrazione e di numerosi Soci, sono stati presentati i risultati ottenuti nell’anno 2023 e i progetti futuri.

“Quando al centro dell’agire quotidiano vengono posti la persona e il suo benessere e quando il servizio alla base è costituito da risposte ai bisogni reali degli associati, ecco che ci sono un ritorno immediato e un gradimento che da soli diventano un volano e contribuiscono ad alimentare la crescita” ha sottolineato il Presidente Tiziano Cenedese.

Diversi ambiti di intervento

L’operatività di CentroMarca Mutua ETS si articola in molteplici ambiti: sanitario, sostegno alla famiglia, tempo libero, sussidi alla famiglia, sussidi per giovani under 30 e attività culturali di varia natura. Guardando al futuro, il Consiglio di Amministrazione della Mutua sta lavorando per incrementare i servizi sanitari a disposizione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di soluzioni mutualistiche per gli associati e promuovere una cultura della prevenzione e della cura a lungo termine.

“Il nostro impegno è volto a promuovere la cooperazione e a sostenere i nostri associati con servizi di welfare completi e personalizzati, rispondendo ai loro reali bisogni,” ha commentato il Vice Presidente Claudio Alessandrini. “Continueremo ad investire e a sviluppare le iniziative e le convenzioni in atto, per garantire un supporto costante e un’offerta in continua evoluzione, sempre al passo con le richieste delle famiglie e delle imprese del nostro territorio.”

Nuove iniziative per la salute dei soci

Tra le novità dedicate ai Soci c’è il ciclo di incontri “Il Mercoledì della Salute”, organizzati in collaborazione con CMB e la Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier di Treviso. Questa iniziativa mira a informare e sensibilizzare su come condurre un corretto stile di vita e sull’importanza della prevenzione. Inoltre, da oggi sarà attiva la campagna di prevenzione dedicata esclusivamente ai Soci della Mutua, che, in convenzione con il Presidio Ospedaliero di Monastier, offrirà la possibilità di accedere a check-up specifici di genere a costi agevolati.

“Quando nel 2021 abbiamo valutato come CentroMarca Banca di dare vita a CentroMarca Mutua – ha concluso il Presidente Tiziano Cenedese – è stata una scelta ambiziosa per supportare ulteriormente la nostra comunità. Siamo ancora agli esordi, la strada da percorrere insieme è lunga ma sono certo che sarà fruttuosa e ci permetterà di continuare a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei nostri Soci, che rimangono la nostra priorità assoluta.”