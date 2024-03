CentroMarca Banca promuove “Il Mercoledì della Salute”

Un ciclo di incontri mensili organizzati da CMB e da CentroMarca Mutua in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier e dedicati ai Soci e ai Clienti

CentroMarca Banca, consapevole dell’importanza di promuovere la salute e il benessere della persona, ha lanciato, in collaborazione con CentroMarca Mutua, la rassegna “Il Mercoledì della Salute”. Rivolta agli oltre 10.000 Soci e quasi 65 mila Clienti, quest’iniziativa mira a informare e sensibilizzare sul corretto stile di vita e sull’importanza della prevenzione delle malattie.

La finalità principale de “Il Mercoledì della Salute” è quello di educare e informare sulle pratiche sanitarie preventive e sulle modalità per riconoscere e diagnosticare tempestivamente patologie che potrebbero compromettere la salute. Attraverso una serie di incontri informativi e divulgativi, tenuti da medici, specialisti e primari del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier verranno affrontati argomenti cruciali come la prevenzione cardiovascolare, le allergie respiratorie, i traumi sportivi, le patologie urologiche e senologiche.

“Il Mercoledì della Salute” rappresenta un’importante iniziativa promossa per promuovere la salute e il benessere delle persone. – Commenta il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. Il nostro obiettivo, che rappresenta anche una delle nostre mission come Credito Cooperativo, è quello di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per adottare uno stile di vita sano e prevenire malattie importanti. Questa caratteristica sottolinea il nostro impegno come banca operante per la responsabilità sociale e il benessere della comunità.”

Struttura degli Incontri

Gli incontri, per garantire la partecipazione dei Soci e Clienti di entrambe le province, si terranno dalle 19.30 alle 20.30 alternativamente presso il Centro Direzionale di CentroMarca Banca a Treviso, in via Selvatico, e presso la Sala Barbiero della Sede CMB di Martellago (VE). Ogni evento informativo sarà focalizzato su un tema specifico legato alla salute e alla prevenzione delle malattie.

Programma degli Incontri

Dopo il primo appuntamento dello scorso 6 marzo, intitolato “Conosci il Tuo Seno e gli Strumenti per Proteggerlo“, rivolto alle collaboratrici di CMB, che ha visto anche la testimonianza di un nutrito gruppo delle modelle rosa de “La Forza in Passerella” seguiranno altri incontri dedicati alla prevenzione cardiovascolare, all’attività fisica e all’alimentazione, al mal di schiena e cervicale, alla ginecologia e alla riabilitazione del pavimento pelvico, alle allergie respiratorie, ai traumi sportivi e alla calcolosi dell’apparato urinario.

Il 27 marzo presso la Sala Barbiero della Sede CMB di Martellago si parlerà di “Prevenzione Cardiovascolare, Attività Fisica e Alimentazione”. Interverrà il Dott. Totò Giujusa, Responsabile Cardiologia e Medicina dello Sport del “Giovanni XXIII”, e il Dott. Ferdinando Baldessin, Cardiologo. Presenzieranno gli atleti del Treviso Calcio, Mariutto e Miccoli.

Il 17 aprile presso la Sala Meeting Centro Direzionale di Treviso il tema sarà “Mal di Schiena e Cervicale: Causa, Prevenzione e Consigli Utili”, con il Dott. Alessandro Mario Munari, Primario di Fisioterapia.

Il 15 maggio, presso la Sala Barbiero della Sede CMB di Martellago “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”. Interverranno il radiologo/senologo dottor Bernardino Spaliviero, il primario della breast unit del “Giovanni XXIII” il dottor Pasquale Piazzolla e Michela Bardi, referente delle modelle de “La Forza in Passerella” che racconterà la propria esperienza di donna che ha incontrato la malattia del tumore al seno. Prevista anche la mini sfilata di alcune modelle rosa.

Il 5 giugno presso la Sala Meeting Centro Direzionale di Treviso “Ginecologia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico” sarà il tema dell’approfondimento con il dottor Roberto Baccichet, Ginecologo del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” e figura di riferimento nazionale per l’inquadramento ed il trattamento delle disfunzioni pelvi perineali femminili.

Il 25 settembre presso la Sala Barbiero della Sede CMB di Martellago si parlerà di “Allergie Respiratorie, Alimentari e da Contatto”. Analisi a cura del dottor Mauro Luchetti, Allergologo.

Il 23 ottobre presso la Sala Meeting Centro Direzionale a Treviso il dottor Totò Giujusa assieme al dottor Ferdinando Baldessin, parlerà di prevenzione cardiovascolare, attività fisica e alimentazione.

Il 20 novembre a Martellago il dottor Fabio Tenore, medico dell’Udinese calcio e referente sempre del “Giovanni XXIII” parlerà di “Traumi Sportivi e l’Effetto del PRP, il Plasma Ricco di Piastrine”.

La rassegna dei mercoledì di salute si concluderà a Treviso il 15 gennaio 2025 con il dottor Carmelo Morana, Primario di Urologia dell’Ospedale Giovanni XXIII Monastier che parlerà della “Calcolosi dell’Apparato Urinario: Prevenzione, Cura e Stili di Vita Corretti”.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando la propria Filiale o l’Ufficio Marketing e Comunicazione di CentroMarca Banca.