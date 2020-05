Centro Antiviolenza del Comune di Venezia apre due nuovi sportelli a Cannaregio e al Lido

l Centro Antiviolenza del Comune di Venezia estende i propri servizi e amplia la possibilità di accesso nel territorio comunale con l’attivazione di due nuovi sportelli. Oltre alla sede principale di Mestre, infatti, dal mese di giugno saranno operative le due nuove sedi a Cannaregio (Villa Groggia) e al Lido di Venezia, in via Sandro Gallo (nella sede degli uffici comunali e dei servizi sociali).

“L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale nell’anno in cui ricorre il 25° anniversario dell’apertura del Centro Antiviolenza nel nostro Comune e in coincidenza di un momento di grande difficoltà per tutte le cittadine e i cittadini – commentano il vicesindaco Luciana Colle e l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – L’ampliamento di questo importante servizio godrà anche di un apposito finanziamento della Regione Veneto”.

Gli sportelli a Venezia opereranno in sinergia e in maniera integrata con lo storico Centro Antiviolenza di viale Garibaldi a Mestre e saranno coordinati da due operatrici della cooperativa La Esse. Quest’ultime faranno parte dell’equipe della stessa cooperativa che già supporta le attività del Centro Antiviolenza con sede a Mestre e lavoreranno in stretta connessione con le altre operatrici del centro dipendenti comunali (assistenti sociali ed educatrici), le consulenti legali e con lo Sportello Donne al Lavoro.

In questa prima fase, il lavoro in centro storico e nelle isole sarà dedicato all’incontro e alla conoscenza con le istituzioni locali e con le tante realtà già attive, con l’obiettivo di operare in sinergia e costruire percorsi efficaci di autonomia e di empowerment per le donne vittime di violenza domestica e maltrattamento.

“La mobilità è una questione che spesso le donne che subiscono violenza vivono come critica, venendo controllate e limitate negli spostamenti: anche per questo riteniamo importante offrire due nuovi punti di accesso in città – aggiungono il vicesindaco Colle e l’assessore Venturini – Tutti i dati raccolti dai Centri Antiviolenza a livello nazionale evidenziano inoltre come l’emergenza Covid abbia amplificato situazioni di maltrattamento già presenti. Molte le attivazioni ricevute in questi mesi di lockdown anche dal nostro Centro, che è sempre rimasto attivo sia da remoto, sia in presenza nella sede di Mestre e nelle case rifugio”.

Sono state 79 le donne seguite dal Centro tra marzo e maggio attraverso colloqui di accoglienza, monitoraggio, consulenze psicologiche e lavorative; 14 sono state le attivazioni con il pronto soccorso dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e del Civile di Venezia, con i quali è attivo un protocollo che garantisce la reperibilità 24 ore su 24. Ad essere supportate all’interno delle case rifugio (a indirizzo segreto) sono 5 donne con i loro 6 figli minorenni, supportate anche nella quotidianità e nella didattica a distanza per i loro figli. Dodici sono infine le donne che hanno richiesto un allontanamento dal loro abituale contesto di vita e che sono state pertanto inserite in strutture che hanno garantito la loro uscita da casa con collocazione in protezione, in sicurezza, con le attenzioni e i dispositivi di sicurezza richiesti in questa fase emergenziale.

Già venerdì 29 maggio si terrà nella sede di Venezia un incontro tecnico propedeutico all’insediamento e all’attivazione degli sportelli che saranno aperti al pubblico dall’8 giugno tutti i lunedì (la mattina a Villa Groggia e il pomeriggio al Lido) e lavoreranno prevalentemente su appuntamento.

Si possono chiedere informazioni e prendere appuntamento con il Centro Antiviolenza e con i due sportelli del Comune di Venezia contattando il numero 041 274 4222 (attivo con segreteria telefonica h 24), oppure scrivendo a [email protected] o [email protected].

