Centri storici sempre troppo pieni.

Nonostante le nuove regole imposte dal governatore Zaia, che vietano le passeggiate nei centri delle città spiagge laghi o simili, ieri sabato si è vista piazza Ferretto piena di gente.

Tutti con mascherina, ma troppi e troppo vicini. Stessa situazione si è verificata al mercato coperto di via Fapanni del tutto recentemente rinnovato.

E’ stato precisato che è permesso andare a Jesolo per un pranzo, ma rispettando le regole e solo per mangiare e non per fare una passeggiata.

Nel centro di Venezia, di Mestre e lungo tutto il litorale si sono viste molte pattuglie per controllare se le regole vengono rispettate.

Intanto sono in arrivo le prime condanne inflitte per le false dichiarazioni rilasciate da cittadini trovati a transitare in auto od a piedi senza motivi validi durante il lungo lockdown della primavera scorsa.

La condanna è penale con arresto fino a due mesi convertito in pena pecuniaria di 2 mila euro. Si tratta comunque di una condanna e viene trascritta nel casellario giudiziale.

