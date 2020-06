Centri Estivi 2020, si comincia lunedì 6 luglio nel plesso scolastico di Casier

L’impegno dell’amministrazione per i piccoli concittadini e le loro famiglie.

Tornare a giocare e socializzare, nel rispetto delle nuove regole di sicurezza sanitaria, ma finalmente insieme agli altri bambini. Superando le grandi difficoltà di gestione e l’impegno economico conseguente, l’amministrazione comunale di Casier ha scelto di realizzare anche quest’anno così particolare il centro estivo. I bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado si ritroveranno nel plesso scolastico di Casier, poiché nella scuola di Dosson sono in corso lavori di adeguamento sismico.

La Giunta ha ritenuto “essenziale andare incontro alle esigenze dei bambini, creando spazi adeguati, garantiti e protetti a livello igienico sanitario, e nel contempo rispondere a una reale esigenza dei genitori che devono continuare ad avere un punto di riferimento sicuro per i propri figli e quindi garantire alle famiglie la fruizione del servizio centri estivi comunali”.

Per questo, ha stanziato un budget superiore a quanto già stabilito quale contributo comunale per la copertura dei maggiori costi e alle minori entrate rispetto agli anni precedenti.

Possibilità per tutti. I bambini e i ragazzi che s’iscriveranno ai centri estivi beneficiano fin d’ora del prezzo d’iscrizione calmierato, studiato ad hoc dall’amministrazione per venire incontro ai cittadini. Il sostegno alla famiglia è stato, in questi mesi di emergenza sanitaria, uno dei cardini della Giunta guidata dal sindaco Carraretto. Proprio in quest’ottica, è al vaglio in questi giorni un nuovo progetto di solidarietà economica ai nuclei familiari del territorio comunale.

L’orario di frequenza sarà dalle 8.00 del mattino alle 13.00, cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con la sola pausa nella settimana dal 10 al 14 agosto.

La quota settimanale di partecipazione, a carico della famiglia, sarà di 45 euro per i residenti e di 70 euro per i non residenti. Non sono previste riduzioni per fratelli o sconti per più moduli settimanali di frequenza. Le iscrizioni sono a numero chiuso: l’amministrazione comunale invita le famiglie interessate a iscrivere i propri figli rapidamente, per non perdere il posto.

