Cento voci gospel unite per la Sierra Leone

SALGAREDA (TV) – È stato un concerto gospel straordinario quello svoltosi il 9 dicembre nella sala polivalente del Comune di Salgareda, nel trevigiano, rappresentando un evento senza precedenti. Per la prima volta, infatti, tre cori dedicati alla musica spirituale si sono riuniti per un’unica esibizione: il “Seventh Note Gospel Lab” di Oderzo (TV), diretto da Manuel Ziroldo, il “The Colours of Gospel” di San Michele al Tagliamento (VE), diretto da Caterina Cesca, e il “Revelation Gospel Project” di Casarsa della Delizia (PN), diretto da Francesca Ziroldo.

Il gran finale di “United Gospel Choir“

Centinaia di voci si sono unite in concerto per esprimere, attraverso un’unica potente voce, un netto rifiuto alle guerre e un caloroso sostegno alla solidarietà.

Le guerre sanguinose in corso, così come quelle del passato che hanno lasciato un segno indelebile su migliaia di persone, sono state al centro della riflessione, con particolare menzione alla “guerra dei diamanti insanguinati” in Sierra Leone, un conflitto noto per aver causato morte e mutilazioni agli arti di migliaia di giovani. Nonostante le terribili esperienze vissute, questi giovani hanno trovato nuova speranza e opportunità di futuro grazie all’intervento di “Around Us Onlus”, un’associazione con sede a Monastier (TV) presieduta dal dottor Massimo Dal Bianco. Dal 2012, l’associazione ha sostenuto questi giovani insieme a un gruppo di Padri Giuseppini del Murialdo, fornendo supporto alimentare, agevolando il loro percorso di studio e, in alcuni casi, contribuendo al raggiungimento della laurea.



Il ricavato a sostegno della Sierra Leone

I tre cori hanno deciso di devolvere l’intero ricavato dell’evento all’associazione per continuare i progetti di nutrizione nella popolazione della Sierra Leone, dove il costo di un chilo di riso equivale a metà dello stipendio mensile di un abitante.

L’assessore alla Cultura di Salgareda, Michele Coiro, ha aperto la serata portando i saluti dell’amministrazione comunale, seguito dall’intervento di Guido Zerbinati, medico volontario di Around Us, che ha illustrato i progetti della Onlus.

Guido Zerbinati, medico volontario di Around Us

Le emozionanti esibizioni dei singoli gruppi, “Seventh Note Gospel Lab”, “The Colours of Gospel” e “Revelation Gospel Project”, hanno preceduto il gran finale di “United Gospel Choir“, un’unica grande voce.

L’evento è stato patrocinato non solo dal Comune di Salgareda, che ha concesso gratuitamente la sala polivalente, ma anche dal Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier.