100 anni per l’insegnamento delle Scienze Politiche e Sociali in Italia

Si celebra il centenario dell’insegnamento delle Scienze Politiche e Sociali in Italia, inaugurato per la prima volta all’Università di Pavia nel gennaio 1924.

PAVIA – Compie 100 anni l’insegnamento delle Scienze Politiche e Sociali in Italia. Originariamente nata nel gennaio 1924 all’Università di Pavia come Scuola di scienze politiche e sociali – prima nel Paese seguita da Padova e dalla Sapienza di Roma – l’indirizzo di studio divenne Facoltà nel 1926.

Per commemorare questo importante traguardo, venerdì 31 maggio debutta a Pavia la prima Giornata nazionale delle Scienze Politiche e Sociali, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università pavese. L’evento intende tracciare scenari concreti delle sfide future in quattro macro contesti: sicurezza, disuguaglianze, città intelligenti e salute, attraverso l’integrazione tra la tradizione delle scienze sociali e le “scienze dure” come matematica, fisica, biologia e chimica.

Un approccio multidisciplinare

La giornata si distingue per l’approccio multidisciplinare, sottolineato dalla varietà degli ospiti invitati. Dopo i saluti istituzionali del ProRettore Vicario dell’Università di Pavia Giampaolo Azzoni e della Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Silvia Figini, Igor De Biasio, presidente di Terna, discuterà “Città per il futuro: con quale leadership?”, focalizzandosi sulla transizione ecologica e la necessità di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Alle 10.45 interverrà Cristian Fracassi, noto per aver trasformato le maschere da sub in dispositivi respiratori durante la pandemia, sul tema “Multidisciplinarietà al servizio dell’innovazione”.

Seguirà alle 11.30 Alessandro Colombo, professore di Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Milano, che analizzerà “Il collasso dell’ordine internazionale. Tra militarizzazione e crisi delle regole”, esaminando la crisi dell’ordine internazionale e le sfide per l’Europa.

Chiuderà la mattinata alle 12.15 Fabio Rugge, già Magnifico Rettore dell’Università di Pavia e Professore Emerito di Storia delle Istituzioni Politiche, con un intervento su “Interdisciplinarietà e Innovazione: le nuove prospettive della conoscenza”.

Testimonianze di laureati del Dipartimento

Nel pomeriggio, la Giornata nazionale delle Scienze Politiche e Sociali continuerà con testimonianze di laureati del Dipartimento, che racconteranno come il loro percorso di studio abbia contribuito a sviluppare professionalità specifiche in diversi settori a livello nazionale e internazionale. Il dibattito e il confronto con gli attuali studenti concluderanno la giornata.

Questo evento è solo il primo passo di un triennio di attività ed eventi che accompagneranno il Dipartimento fino al 2026, anno del centenario dell’inaugurazione della Facoltà pavese. Un’occasione per riflettere sul passato, presente e futuro delle scienze politiche e sociali, valorizzando l’integrazione tra diverse discipline per affrontare le sfide globali.