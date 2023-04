Cent’anni di natura e storia: il 23 maggio ingresso libero al Museo di Storia Naturale di Venezia

Sabato 13 maggio 2023, dalle 9.00 alle 18.00, il Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue apre le sue porte per festeggiare con la città il compleanno del Museo: laboratori, giochi a tema, racconti animati e molto altro. Un’occasione per riscoprire il Museo incontrando il personale scientifico nelle sale espositive e con visite dedicate ai depositi. Una giornata di festa da passare insieme anche gustando una merenda per grandi e piccoli. Ingresso e attività libere nei limiti delle capienze consentite. Ingresso consentito fino alle ore 17.30.

VENEZIA – Il Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue viene fondato nel 1923 con un decreto dell’allora amministrazione comunale, che designa il Fondaco dei Turchi come sede museale. Inaugurato nel 1932, il 24 luglio 2019 il museo è stato intitolato all’archeologo Giancarlo Ligabue.

Nel 2011 il palazzo è stato completamente ristrutturato e il percorso espositivo è stato rinnovato con 16 nuove sale e un nuovo giardino.

Il percorso espositivo

Galleria dei cetacei , pianoterra

, pianoterra Sala della spedizione scientifica Ligabue – Dedicata alla spedizione scientifica dell’archeologo Giancarlo Ligabue in Niger (Sahara Gadoufaoua) nel 1972-1973, presenta molti preziosi reperti tra i quali lo scheletro di un dinosauro Ouranosaurus nigeriensis, considerato uno dei più interessanti reperti al mondo di questo tipo. Accanto è stato collocato anche lo scheletro di un Sarcosuchus imperator, il più grande coccodrillo della storia.

– Dedicata alla spedizione scientifica dell’archeologo Giancarlo Ligabue in Niger (Sahara Gadoufaoua) nel 1972-1973, presenta molti preziosi reperti tra i quali lo scheletro di un dinosauro Ouranosaurus nigeriensis, considerato uno dei più interessanti reperti al mondo di questo tipo. Accanto è stato collocato anche lo scheletro di un Sarcosuchus imperator, il più grande coccodrillo della storia. Sulle tracce della Vita – Comprende cinque sale che seguono il percorso della vita tra i fossili , iniziando dalle prime forme di vita apparse nel mare fino ai grandi animali presenti al termine del periodo glaciale nel territorio Italiano e veneto in particolare

– Comprende cinque sale che seguono il percorso della , iniziando dalle prime forme di vita apparse nel mare fino ai grandi animali presenti al termine del periodo glaciale nel territorio Italiano e veneto in particolare Raccogliere per stupire e per studiare – Sezione dedicata ai grandi esploratori e collezionisti che hanno contribuito a realizzare le collezioni scientifiche del museo come Giovanni Miani, il conte Giuseppe De Reali e l’antropologo e mecenate Giancarlo Ligabue.

– Sezione dedicata ai grandi esploratori e collezionisti che hanno contribuito a realizzare le collezioni scientifiche del museo come Giovanni Miani, il conte Giuseppe De Reali e l’antropologo e mecenate Giancarlo Ligabue. Il percorso della vita – Si parte da una sala multimediale circolare, animata da un sistema computerizzato touchless capace di proiettare le immagini di centinaia di organismi vissuti sul pianeta in ogni ambiente come in un planetario.

La giornata di sabato 23 aprile

Attività per bambini/ragazzi

La storia del pesce piccolo e brutto negli orari: 10.00 – 11.30 – 14.30 – 16.00 racconto animato (4-6 anni)

Laguna sotto la lente dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00: osservazioni al microscopio ed esperimenti (6-11 anni)

Chi cerca trova dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00: percorso a tappe (10-12 anni)

Attività per adulti

Dietro le quinte negli orari: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00. Visite ai depositi con i curatori

Visita speciale al museo 14.30 – 17.00 Il personale scientifico dialoga con il pubblico nelle sale espositive del museo