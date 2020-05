Celebratele le prime congiunzioni ufficiali a Mogliano Veneto.

“In nome di questa Pandemia, vi dichiaro ‘congiunti’: scambiatevi le mascherine e un segno di congiunzione”. L’insolita celebrazione si è svolta in Piazza Caduti dove sono state scattate le foto di rito e firmate le mascherine “ricordo” . A far da testimone e celebratore, il fotografo Ortolan, molto noto in città, che consegnerà ai congiunti la fotocertificazione dell’evento. Tre finora le coppie che si sono “congiunte” oggi, domenica 3 maggio 2020.

La prima è formata da due amiche che hanno la passione per il cinema e prima di questo periodo di lockdown erano solite trascorrere qualche serata in compagnia, per un film ma anche per una pizza. Rigorosamente hanno trascorso questo mese di quarantena ognuna nella propria abitazione, senza uscire e facendosi portare a casa la spesa. Nel frattempo hanno guardato dei vecchi film in televisione e così continueranno a fare, fino a nuova disposizione, ma insieme, a casa ora dell’una, ora dell’altra, magari dopo aver ordinato una pizza o un gelato a domicilio. Galeotto è stato l’ultimo DPCM che non prevedeva tali visite tra amici. Essendo il loro un “rapporto stabile” , non promiscuo e senza altri assembramenti, hanno pensato di ufficializzarlo con una “fotodichiarazione” di un fotografo professionista.

Miste, ovvero formate da un uomo e una donna, le altre due coppie di amici dall’affetto stabile e duraturo, maturato negli ultimi decenni.

E’ stato disegnato, per l’occasione, anche un simbolo: un fiore composto da quattro petali a forma di cuori, il “cuorifoglio” .

Ora i nuovi “congiunti” si stanno preparando per la prima giornata ufficiale d’uscita, da domani; praticamente si tratterà di un viaggio di congiunzione.

L'idea può essere replicata: chi volesse ufficializzare con una fotodichiarazione lo stato di "congiunzione di fatto" può rivolgersi al negozio Foto Ortolan, via Don Bosco 56 a Mogliano.

Silvia Moscati

