C’è da spostare una macchina, dal fosso!

Un’auto di colore azzurro verde metallizzato, si trova presumibilmente dalla tarda sera di ieri, 28 giugno, in un fossato a bordo strada nella frazione di Zerman.

Mogliano – Il messaggio è stato postato con sollecitudine, già da alcune ore sui social frequentati dai moglianesi, per segnalare la vistosa presenza di un’auto in fosso, a bordo strada, nella zona del Centro Polivalente di via Preganziol, a Zerman.

Questa mattina il Presidente dell’Associazione di Quartiere Bruno Cillotto si è recato sul posto per capire cosa possa essere successo la scorsa notte.

Secondo quanto lui stesso ha potuto verificare, un’automobile si trovava all’interno dell’avvallamento privo d’acqua, in posizione distesa sul fondo, con la portiera del guidatore aperta e senza persone a bordo.

Stando ai racconto di qualche residente, avuto da altri presunti testimoni, la scorsa notte una vettura giunta ad altissima velocità, perdeva il controllo e finiva nel fossato. Da questo, sempre secondo racconti riportati sui social, usciva qualcuno illeso e di fretta fuggiva.

A quanto pare, sarebbe intervenuta poi una pattuglia di Carabinieri ma non si tratta né di quella di Mogliano né di Zero Branco.

Le ricerche sono in corso.