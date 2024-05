“Monza in vino”: alla scoperta delle eccellenze vinicole

A Monza l’11 e il 12 Maggio degustazioni illimitate di oltre 600 etichette da tutta Italia

MONZA – Torna l’11 e il 12 maggio a Monza la Fiera Nazionale del Vino con una nuova location, lo Stadio, allestito ad hoc per accompagnare i wine lovers in un viaggio alla scoperta dei segreti delle migliori etichette nazionali fino ad arrivare ai vini biologici e biodinamici.

Un’occasione unica non solo per gli esperti del settore ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’enologia o semplicemente per chi è stuzzicato all’idea di degustare una vasta selezione delle eccellenze vinicole italiane.

Masterclass e degustazioni

Oltre alle degustazioni illimitate, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie dalle masterclass realizzate dall’Associazione Assosommelier: un ampio itinerario per assaporare le note gustative di diverse cantine, oltre a poter apprendere le basi fondamentali dell’enologia di qualità. Sarà possibile degustare diverse cantine come Ca’ del Bosco, Ferrari, Frescobaldi, Donnafugata, Arnaldo Caprai e Antinori. Sarà inoltre dedicato un focus particolare alle produzioni vitivinicole delle isole con Donnafugata direttamente ai piedi dell’Etna a Contini Azienda Vinicola Cannonau di Sardegna.

Sarà possibile degustare e acquistare le migliori produzioni artigianali direttamente in loco dai produttori e riceverle comodamente a casa grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento. Grazie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di spedizione sia in Italia, sia all’estero.

Il buon cibo accompagnerà i partecipanti durante le due giornate di fiera. Lo stadio ospiterà, infatti, un’ampia area street food e un’esclusiva sezione dedicata ai piatti a base di tartufo, per dare l’opportunità di assaggiare prelibatezze come salumi, formaggi e confetture, direttamente dai produttori.

L’ingresso è aperto al pubblico e i biglietti sono disponibili online o presso la sede della fiera.