Cav. Ceolin, materiale per l’edilizia

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Già suo padre Antonio, ancor prima della guerra, aveva dato vita a una azienda e aveva iniziato la vendita di materiale per l’edilizia nell’area dietro la Chiesa e limitrofa a quella dei fratelli Visentin, dove oggi sta nascendo il nuovo centro storico di Mogliano arricchito da un grande centro commerciale.

Il Cavaliere Italo Ceolin, un notevole merito di servizio sociale e di simpatia da parte della popolazione di Mogliano, se li procurò raccogliendo il desiderio e l’invito del Comune e facendosi carico della costruzione della piscina comunale in via Barbiero, che nel tempo si è resa più che utile soprattutto per diverse generazioni di bambini e ragazzi dell’età scolare, e anche per la pratica sportiva di squadre di nuotatori locali e dei paesi limitrofi.

Italo Ceolin costruì anche una palazzina a completamento della piazza Pio X, con la quale la piazza si abbellì notevolmente, e dove andò ad abitare anche lui con la sua famiglia fino alla fine dei suoi giorni.

