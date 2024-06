Il contenitore culturale d’eccellenza che è diventato punto fermo della programmazione estiva padovana

PADOVA – Al via la decima edizione di Castello Festival, il contenitore culturale d’eccellenza che è diventato punto fermo della programmazione estiva padovana. L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L’inaugurazione con “Space Jam”

L’estate in Piazza Eremitani si apre lunedì 1° luglio con un evento speciale in prima assoluta: “Space Jam”. Realizzato in collaborazione con l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), l’evento vedrà protagonisti un’astronauta, due astronomi e un autore di libri e podcast. Insieme, esploreranno i molteplici usi dello spazio, dall’osservazione del cielo al monitoraggio del clima, fino all’impegno per mantenere sostenibile la “casa cosmica” dell’umanità. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Anthea Comellini dialogherà con Sara Lucatello, Roberto Ragazzoni e Davide Coero Borga, che modererà l’incontro. L’ingresso è gratuito su prenotazione tramite Eventbrite fino a esaurimento posti.

Satira e comicità con Luca Bizzarri

Mercoledì 3 luglio, l’attore Luca Bizzarri porterà in scena lo spettacolo “Non hanno un amico”, incentrato sulla comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social e i costumi di un nuovo millennio. Ispirato all’omonimo podcast di successo, lo spettacolo è una produzione di Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti, in collaborazione con Dal Vivo Eventi. I biglietti sono disponibili a partire da 20 euro nei circuiti Vivaticket e Ticket One, sia nei punti vendita che online.

Anna Foglietta rende omaggio a “Le città invisibili”

Venerdì 5 luglio, Anna Foglietta, attrice pluripremiata ai Nastri d’Argento, sarà la protagonista di una serata-evento in prima assoluta dedicata a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Lo spettacolo, accompagnato da Maurizio Camardi, Ernesttico e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° François López-Ferrer, promette di essere un omaggio indimenticabile a uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento. I biglietti partono da 15 euro e sono disponibili nei punti vendita e online del circuito Vivaticket, negli Uffici IAT di Padova e presso l’OPV.

Le Betoneghe tornano con “Betoneghe D.O.C.”

Dopo il successo travolgente di “Betoneghe se nasse, no se deventa”, le tre Betoneghe – Silvana, Renata e Franca – tornano in scena sabato 6 luglio con “Betoneghe D.O.C. (De Origine Casaina)“. Lo spettacolo promette nuove storie strappa-risate accompagnate dalle musiche dell’orchestrina del Teatro delle Arance. I biglietti, a partire da 15 euro, sono disponibili nei circuiti Vivaticket, Cartoleria C’era una volta e Gabbia Dischi.

Una rete di collaborazioni culturali

L’organizzazione generale del festival è affidata alla Scuola di Musica Gershwin, che ha attivato un network con diverse associazioni e operatori culturali, tra cui INAF, Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Play APS, Tempi e Ritmi, Associazione Miles/Padova Jazz, Associazione Filosofia di Vita, Il Cantiere delle donne, Associazione Giuseppe Verdi, Free Line ASD, Padova Tango Festival e Plastic Free Onlus. Il festival è supportato da vari sponsor e partner, tra cui IN’s Mercato, BCC Veneta, Tecno Crane, Stylplex, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Garden Cavinato, BigUp Eventi, Hotel Europa, Bar Mantegna e i media partner Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, APS Holding, Quadro Advertising e Fotoclub Padova.

Scopri il programma completo

Il programma completo del Castello Festival, con tutte le descrizioni degli spettacoli e le modalità di partecipazione agli eventi, è disponibile online sul sito www.castellofestival.it e sulle pagine social Castellofestivalpadova.