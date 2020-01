Castello di Roncade: venerdì 17 e sabato 18 gennaio, “il dietro le quinte dei grandi vini”

Grandi esperti a confronto al Castello di Roncade, guidati dall’enologo di fama internazionale Umberto Trombelli



Al via la seconda edizione de “il dietro le quinte dei grandi vini”. L’appuntamento per appassionati, opinionisti, giornalisti e addetti ai lavori è venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020 al Castello di Roncade (Roncade in provincia di Treviso). Ad accompagnare il pubblico sarà l’enologo Umberto Trombelli, enologo di fama internazionale.

Esattamente un anno fa il Castello di Roncade, della famiglia del barone Vincenzo Ciano Bassetti, ha creato in diretta l’assemblaggio del Villa Giustinian 2017, il vino di riferimento del Castello di Roncade (Rosso Igt Veneto gr. 13,5). L’incontro, di grande valore culturale, ha permesso agli ospiti di degustare in anteprima le partite di vino che compongono un “Taglio bordolese” personalizzato con autoctoni veneti. «Degustare assieme le partite di vino che compongono un “Taglio bordolese” – spiega l’enologo Umberto Trombelli – tra Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Raboso e, tra loro, campioni di barriques, tonneaux, botticelle e botti grandi, ha rappresentato un grande momento di confronto sul mondo del vino, sul vino di Roncade, sull’arte di fare il vino e sull’enologia. Un aspetto enologico che molti non conoscono, soprattutto quando si tratta di mettere le tessere al loro posto facendo lo con vini “grezzi”, non puliti, semplicemente prelevati dalla botte».

Una due giorni, solo su invito, riservata a opinionisti, appassionati, giornalisti, addetti ai lavori ed esperti del settore wine

Questa nuova edizione targata 2020, rappresenta un’esperienza unica dal grande valore didattico ed esperienziale anche per chi partecipa per la prima volta. Al termine della prima edizione ogni partecipante ha espresso la propria opinione su di una pergamena in sughero: ciascuna è stata sigillata all’interno di una bottiglia decorata per l’occasione. In questa seconda edizione, al termine dell’affinamento in vetro che ha subito il vino, saranno aperti e letti i fogli di sughero e, di nuovo, gli esperti si confronteranno sulla tipologia di vino degustando il Villa Giustinian pronto per la commercializzazione.

«La prima edizione de “Il dietro le quinte dei grandi vini” è stata senza alcun dubbio – spiega il barone Claudio Ciani Bassetti – una grande occasione per tutti i partecipanti e ha rappresentato un momento d’incontro e di confronto. La seconda edizione svelerà il risultato della prima e ripeterà l’esperienza alla presenza di un pubblico di tutto rispetto per la scena italiana e internazionale nel mondo del vino».

Il programma su invito:

Venerdì 17 gennaio 2020

Ore 19.30 cena di gala al castello di Roncade.

Sabato 18 gennaio

Ore 9:00 arrivo ospiti e ritrovo presso wine shop del Castello

Visita guidata al Castello: come si è sviluppato il concetto di Villa Veneta, storia del Castello e della

tradizione vitivinicola, a partire dalla famiglia Giustinian, per arrivare ai giorni nostri.

Ore 10:00 “il dietro le quinte dei grandi vini” tenuto dall’Enologo Umberto Trombelli

Ore 13:00 fine evento, a seguire buffet.

Vino Villa Giustinian 2015 Rosso Igt Veneto gr. 13,5

50% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc, 30% merlot, 5% Raboso 5% Carmenere

Rosso rubino intenso tendente al granato, naso pulito e franco, spezie orientali; bocca morbida, caldo,

tannini setosi, medio lungo nel finale.

Eccellente 90/100

Vini dal taglio bordolese, con un’estrema pulizia olfattiva.

Castello di Roncade

via Roma, 141

31056 Roncade – Treviso

Tel. +39 0422 708736

Fax +39 0422 840964

Mail: [email protected]

Sito: http://www.castellodironcade.com

Facebook: https://www.facebook.com/castellodironcade/

Instagram: https://www.instagram.com/castello_di_roncade/

