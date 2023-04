Castellana Grotte, a scuola per gustare l’olio

Tante esperienze nella scuola per gli alunni dell’I.C. Tauro Viterbo, scuola primaria. Mentre è in corso il progetto Latte nelle scuole, al quale gli alunni stanno rispondendo con molta soddisfazione, da poco si è concluso il corso di assaggio di Olio realizzato in collaborazione con Fondazione Evoo School e Unaprol, come previsto dal progetto “OLIO IN CATTEDRA – BIMBOIL 2023”.

CASTELLANA GROTTE (BARI) – Come arriva l’olio sulle nostre tavole? È stato intrapreso un bellissimo viaggio nel mondo dell’oliva: dalla raccolta all’imbottigliamento, per poi passare all’esperienza olfattiva e gustativa di tre oli differenti. Eletto a pieni voti l’inequivocabile olio EVO ottenuto dalla coratina.

L’oliva Coratina prende il suo nome da Corato, città situata quasi nel cuore delle murge baresi, territorio dominato da milioni di ulivi.

Gli olivi coratina sono caratterizzati da folte chiome ma con ramificazioni piuttosto corte per una pianta dalla totalità di dimensioni medie, le foglie sono ellittiche e di colore verde cupo.

L’olio coratina è di colore giallo con riflessi d’oro, tendente al verde, e l’odore molto aromatico e fruttato, con sentori di carciofo ed erba. Ha un leggero sapore piccante e un retrogusto amarognolo.

Sono state impegnate tutte le classi IV in più lezioni tenute dal prof. Salvatore Liuzzi, incaricato di zona da UNAPROL, secondo una scansione oraria che ha permesso il suo intervento in ciascuna classe.