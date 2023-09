Caso Hermoso: Rubiales si dimette

Dopo il bacio alla calciatrice Hermoso durante le premiazioni del Mondiale femminile, il Presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales si è dimesso.

Sidney, 20 agosto 2023. La Spagna vince il suo primo campionato mondiale di calcio femminile contro una fortissima Inghilterra già campione d’Europa. Durante la premiazione delle campionesse, Luis Rubiales Presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), in mondovisione bacia in bocca la giocatrice Jennifer Hermoso.

Non bastava il rifiuto dell’anno scorso alla convocazione di 15 giocatrici per i metodi non ortodossi del tecnico Jorge Vilda e poi il ripristino in rosa di alcune di loro e i rapporti tra squadra e CT completamente inesistenti per tutta la durata del Mondiale.

Lo scandalo è servito. Dopo iniziali tentativi (tardivi) di scuse e di copertura della cosa minimizzandola come un momento di gioia ed esternazione ed il cercare di convincere la giocatrice a dichiarare che fosse consensuale, Rubiales si è trovato in una bufera senza precedenti.

La Fifa lo ha subito sospeso per 90 giorni (ma si parla di una squalifica clamorosa di 15 anni), RFEF lo ha sospeso da tutti gli incarichi e chiesto a gran voce le sue dimissioni. Atleti di tutto il mondo (compresa la Nazionale spagnola maschile di calcio, con portavoce il suo capitano Alvaro Morata) si sono schierati a favore della calciatrice, chiedendo a gran voce il suo licenziamento immediato e la cessazione di tutti quei comportamenti che con lo sport non hanno nulla a che fare.

Le uniche voci fuori dal coro sono state la madre dell’accusato che ha addirittura iniziato lo sciopero della fame all’interno di una chiesa, e il CT Jorge Vilda a cui il Presidente aveva appena rinnovato il contratto fino al 2028 aumentandogli lo stipendio in maniera considerevole.

A quel punto l’intero Staff della Nazionale femminile si è dimesso. Probabilmente la goccia che ha fatto traboccare del tutto il vaso: Pedro Rocha (presidente ad interim della RFEF) ha esonerato l’allenatore e un lungo comunicato della Federcalcio spagnola ha condannato fortemente le azioni di Rubiales, scusandosi per il comportamento inaccettabile.

Dopo ennesime altre polemiche e il continuo rifiuto di dimissioni dell’ex Presidente, è arrivata prima la denuncia per violenza sessuale da parte della Hermoso e poi quella della Procura Spagnola per aggressione sessuale e coercizione.

Luis Rubiales si è trovato così completamente spalle al muro e ieri sera ha dichiarato prima al programma televisivo “Piers Morgan Uncensored” e poi con un comunicato sui suoi Social le sue dimissioni ma non la sua colpevolezza, bensì una compagna sproporzionata nei suoi confronti e la perdita della sua onorabilità.

In tutto questo è passato completamente in secondo piano una vittoria bellissima, meritata e incredibilmente conquistata dalle calciatrici spagnole a dispetto di tutti i pronostici e del clima teso con l’ex CT. Unendo ancora di più le atlete e portandole al successo finale.

Alla fine, purtroppo però, ci si ricorderà di questo Mondiale femminile più per l’ennesima molestia in ambito sportivo subita da atlete, che per i numeri da Record, i bellissimi gol, l’ascesa di nuove campionesse e l’atmosfera unica degli stadi australiani completamente pieni.