Casinò online e non: la rivoluzione del gambling passa dalle slot machine

Fra i settori che stanno andando incontro alla rivoluzione digitale, quello del gioco d’azzardo rappresenta senza ombra di dubbio uno dei più interessanti, restando dentro i confini del gaming. Oggi, non a caso, la scelta delle aziende di investire in questo comparto sta portando diversi frutti. Gli italiani che scelgono di preferire le sale da gioco digitali sono sempre più numerosi, e tra i principali fattori che hanno inciso (e continuano a incidere) su questa tendenza ci sono le slot online, in assoluto il passatempo preferito dagli appassionati. Vediamo dunque di studiare questa rivoluzione che sta riguardando il gambling, con un occhio di riguardo per le macchinette, siano esse fisiche o telematiche.

Tutto il successo delle macchinette digitali e non

Abbiamo a disposizione diversi dati che provano tutto il peso delle macchinette nel settore del gambling. Un peso che si fa sentire indifferentemente dal canale di gioco, visto che le slot spopolano sia sul web, sia nei bar. Cominciamo innanzitutto dalle slot machine online, che possiamo ad esempio trovare su leovegas.it e su altri siti di casinò. Per quanto concerne le macchinette digitali, queste hanno fatto registrare un + 41% nel 2019, e hanno generato un giro d’affari superiore ai 320 milioni di euro. Basandosi sui dati dell’Osservatorio sul Gioco Online del Politecnico di Milano, si capisce quanto sia importante il loro ruolo per il successo del gambling telematico. E le slot machine fisiche? I numeri sono da record, considerando che ad oggi in Italia valgono circa 50 miliardi di euro, e che i cittadini spendono in media 815 euro ogni anno in macchinette. Non per caso ci etichettano come “il paese delle slot”, alla luce di un altro dato: il 65% dell’indotto nel settore del gioco d’azzardo proviene proprio da questi apparecchi.

Perché i casinò telematici conquistano gli italiani?

Al di là dell’innegabile fascino delle slot, va detto che i casinò telematici posseggono molti altri vantaggi apprezzati dai giocatori italiani. Per prima cosa, oltre alle macchinette, su questi portali possiamo reperire qualsiasi tipologia di gioco d’azzardo: si parte da un altro classico amatissimo come la roulette, passando per giochi di carte come il blackjack, il baccarat e il poker. Ci sono poi dei siti particolari che danno la possibilità di piazzare anche le scommesse sportive online. In secondo luogo, per sua natura, una sala da gioco telematica risulta accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Si fa riferimento in primis ai PC, ma anche ai tablet e agli smartphone. Considerando che oggi oltre la metà degli utenti (8 su 10 in Italia, secondo uno studio) naviga sul web da mobile, si spiega quanto sia fondamentale la possibilità di accedere ad un portale web di gioco ottimizzato per questo scopo. Infine, non sottovalutiamo il fattore economico: vincere ai giochi digitali è più semplice, perché le percentuali a favore dell’utente sono più alte, e poi possiamo sfruttare anche diversi bonus di benvenuto, che rendono la situazione ancor più conveniente. Tutti motivi più che validi per giustificare il boom dei casinò telematici, che continuano a riscuotere successo anche nel nostro paese.

