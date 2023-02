Casier sperimenta il Fattore Famiglia, uno strumento a sostegno delle famiglie casieresi

L’amministrazione comunale di Casier approva l’applicazione sperimentale del Fattore Famiglia, uno strumento finalizzato al rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie residenti nel territorio per il servizio mensa nelle scuole primarie casieresi nell’anno scolastico in corso. La decisione nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie del territorio comunale che si trovano oggi fare i conti con un panorama economico e sociale sempre più complesso. La cartina tornasole è il drammatico crollo demografico generalizzato, benché il 2022 abbia finalmente invertito la tendenza e registrato una lieve ripresa nel Comune di Casier.

Il Fattore Famiglia Comunale è uno strumento integrativo e correttivo dell’Isee, utile per avere un quadro più dettagliato della situazione reddituale-patrimoniale delle famiglie che richiedono l’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale.

Sulla base della valutazione di alcuni parametri (che vanno dalla presenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, a fattori quali il numero di figli, la presenza di disabili in famiglia, di donne in stato di gravidanza e di anziani a carico), lo scopo è quello di garantire un importo aggiuntivo ai contributi tradizionalmente concessi e fornire un sostegno concreto dal punto di vista socio-economico alle situazioni di vulnerabilità.

Nel Comune di Casier il Fattore Famiglia verrà applicato con il supporto di Economics Living Lab, spin-off dell’Università di Verona, ente specializzato nello studio di questa applicazione.

«Convinta della sua importanza strategica, l’amministrazione comunale di Casier è stata una delle prime in Veneto ad aver scelto questo strumento innovativo. Il Fattore Famiglia è infatti uno strumento che va al di là del vecchio Isee» commenta con orgoglio il Sindaco Renzo Carraretto, ringraziando l’assessorato di reparto.

«Il fine è quello di sostenere in modo particolare le famiglie con figli, supportandole nelle spese quotidiane e attuare una più equa ripartizione delle risorse pubbliche a favore delle famiglie aiutando di più chi ha meno. Il Fattore Famiglia rimodula la scala di equivalenza e prevede un sistema di pesatura delle diverse caratteristiche familiari. È volontà di questa Amministrazione infatti dare risposte sempre più vicine alle necessità dei cittadini e delle loro famiglie» aggiunge con soddisfazione l’assessore alle Politiche sociali Leonella Mestriner.

Molto soddisfatto si è detto anche Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto e Coordinatore del Centro della Famiglia di Treviso: «Questo strumento garantisce maggiore equità poiché i contributi vengono erogati sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni nucleo familiare. Si tratta di un primo tassello di un mosaico di azioni necessarie per combattere la denatalità che sta affliggendo i nostri territori. Ora Casier diventa un punto di riferimento per tutto il territorio».

Tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Casier.

Per qualsiasi chiarimento o supporto nella compilazione rimane inoltre a disposizione l’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 0422.383471 o all’indirizzo mail [email protected].