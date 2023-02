Casier, soggiorni climatici estivi per anziani in Val di Sole

CASIER – L’amministrazione comunale ripropone anche per l’estate 2023 i soggiorni climatici con finalità ricreativa, terapeutica e di aggregazione sociale, per offrire agli anziani autosufficienti di Casier l’opportunità di trascorrere un periodo di vacanza in compagnia e al fresco della montagna. La località montana scelta quest’anno è Ossana (TN), in Val di Sole.

Le iscrizioni saranno raccolte a partire dalle ore 15.00 di lunedì 27 febbraio 2023, presso la sede dei Servizi Sociali in Via Roma 2.

«Sono veramente contenta che questa iniziativa continui, riconquistando le quotidianità perdute in questo lungo periodo di Covid. I nostri anziani hanno bisogno di riappropriarsi della loro vita, dei loro spazi, degli attimi di aggregazione sociale, per poter ritornare a sorridere» commenta soddisfatta l’assessore alle Politiche sociali Leonella Mestriner.

Aggiunge il Sindaco Renzo Carraretto: «Dopo la ripartenza e il buon esito avuto nel 2022, è una bella soddisfazione poter riproporre ai nostri anziani i soggiorni climatici estivi e notare il loro sincero interesse nel ritrovarsi a condividere questo tipo di esperienza aggregativa.»

Per informazioni sui soggiorni climatici si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casier al 0422.383471 oppure di inviare una mail a [email protected]