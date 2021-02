Casier presenta il servizio My Calendar

I Servizi Demografici del Comune di Casier danno il benvenuto ai cittadini nell’Agenda che permette loro di prenotare e scegliere l’appuntamento prima di accedere fisicamente alla sede comunale.

Dal 1° febbraio 2021 è disponibile per tutti i cittadini il servizio di prenotazione degli appuntamenti con i Servizi Demografici, in qualsiasi momento da PC, Tablet o Smartphone in completa autonomia.

Il servizio prevede che il cittadino, collegandosi al sito tramite registrazione, possa prenotare l’appuntamento con l’ufficio desiderato, per l’argomento di suo interesse come per esempio le carte d’identità o il rilascio di certificati, scegliendo tra le date e gli orari disponibili.

Ad avvenuta prenotazione, il cittadino riceverà un promemoria direttamente tramite e-mail, così da avere tutti gli appuntamenti sotto controllo.

C’è anche la possibilità di annullare o modificare un appuntamento collegandosi al portale di prenotazione almeno 24 ore prima. Per prenotare un appuntamento, è sufficiente accedere al portale di prenotazioni online comunale.

Progressivamente, il servizio sarà reso disponibile per tutti i Servizi del Comune.

