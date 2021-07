Casier, parte E-State con noi: attività sportive per ragazzi e giovani Under 30

Sport e Politiche Giovanili insieme per i giovani: l’Amministrazione Comunale apre piazze, porticciolo e parchi urbani ai ragazzi dai 13 ai 29 anni.

Una serie di iniziative promosse dal Sindaco con delega allo Sport Renzo Carraretto e dall’Assessore Rossella Veneran, tutte gratuite previa registrazione al link https://forms.gle/h22KXp12YnkYhgfg8 con priorità ai residenti del territorio.

Piazza Pio X e il Porticciolo a Casier, insieme al Parco Urbano di viale Europa a Dosson, saranno teatro di sessioni di zumba, cross cardio, MGA e un mini corso di kajak.

“Dico sempre che il Sindaco dev’essere prima di tutto un buon padre di famiglia – commenta Renzo Carraretto – e da padre so bene quanto abbiano sacrificato i nostri figli in questo periodo, e sono orgoglioso dell’impegno finora profuso per contenere il diffondersi dei contagi. Quest’iniziativa è un piccolo gesto di ringraziamento nei loro confronti e un modo non solo per sostenere le famiglie che sono impossibilitate a portare i propri figli in vacanza, ma anche i giovani che non hanno modo di affrontare la spesa delle lezioni in palestra”.

“Dopo un periodo in cui i nostri ragazzi hanno sofferto per chiusure e restrizioni – spiega l’Assessore Veneran – pur nel rispetto delle normative sanitarie, abbiamo pensato di offrire ai nostri giovani la possibilità di vivere il territorio in leggerezza e allegria, perché la vita non è solo coronavirus, ma molto di più. L’estate aiuta le attività all’aperto, c’è comunque chi non può permettersi di andare in vacanza o anche solo in palestra: da sempre quest’amministrazione ha a cuore il benessere dei suoi cittadini con un occhio di riguardo ai giovani. Ecco da dove nasce quest’idea, che ci auguriamo porti ulteriore serenità ai nostri ragazzi”.

Le iniziative:

Dosson, Parco Urbano in viale Europa : Zumba – Cross Cardio – MGA

: Zumba – Cross Cardio – MGA Casier in Piazza San Pio X: Zumba – Cross Cardio

Zumba – Cross Cardio Porticciolo di Casier: minicorso di cinque lezioni gratuite di kajak. Ingresso su iscrizione, massimo 15 posti con priorità ai residenti.

I ragazzi minorenni sono invitati a presentarsi con il modulo di autorizzazione firmato da un genitore. Per informazioni: [email protected]

