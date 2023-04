Casier. Milena compie 100 favolosi anni in RSA

Milena Patroni, da tutti conosciuta come Franca, il 1 aprile ha compiuto 100, favolosi anni. A festeggiare con lei a Casa Mia Casier, residenza in provincia di Treviso del gruppo Orpea Italia dove Milena ora risiede, erano presenti numerosi familiari tra cui l’amato nipotino Leonardo che ha aiutato l’adorata nonna a soffiare sulle candeline in questo giorno speciale.

CASIER – Accanto alla famiglia, per celebrare questo primo traguardo a tre cifre, anche il sindaco di Casale sul Sile Stefania Golisciani, il vicesindaco Celestina Segato e il sindaco di Casier Renzo Carraretto, oltre allo staff e agli anziani ospiti della casa di riposo.

Classe 1923, la signora Milena nasce a Lucca ma la sua vita è caratterizzata dai viaggi e dai trasferimenti fino a che, nel 2013, arriva a Treviso, precisamente a Casale sul Sile, e la provincia veneta diventa il suo posto del cuore.

Dell’infanzia e della giovinezza trascorse in Liguria, tra La Spezia, Sarzana e le colline, la signora ricorda il liceo, che ha dovuto forzatamente lasciare a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.

È impiegata di banca quando Milena conosce il suo futuro marito, che seguirà a Trieste dove nascerà la loro bambina, oggi mamma di Leonardo.

Donna forte, determinata e lucidissima Milena è legata alla sua famiglia ma anche ai suoi nuovi compagni di viaggio che vivono con lei in rsa e che, tutti insieme, le hanno cantato “tanti auguri” per il suo compleanno.