Casier, la lotta alle zanzare si fa seria: Blister ecologico in distribuzione ai residenti

La lotta alle zanzare è un altro tassello che va ad aggiungersi alle varie azioni di carattere ambientale messe in campo dall’amministrazione di Casier: il protocollo con Plastic Free, il nuovo Regolamento per l’utilizzo dei fitofarmaci, la tutela degli impollinatori come Comune amico delle api.

La matrice che accomuna tutti gli interventi è il rispetto dell’ambiente, creando una sensibilità sulla pulizia del territorio per liberarsi gradualmente dalla plastica e promuovendo al contempo l’utilizzo sempre più importante di prodotti biologici e a basso impatto, in altre parole ecosostenibili.

Nasce da qui l’idea di sensibilizzare i cittadini di Casier nella lotta alle zanzare con prodotti a basso impatto ambientale, con lo scopo di prevenire con maggiore efficacia la proliferazione dell’Aedes Albopictus, favorita dalle mutate condizioni climatiche, attraverso la distribuzione gratuita delle pastiglie anti larvali, eseguita a titolo collaborativo e divulgativo.

Esiste un’ordinanza sindacale che responsabilizza i residenti: a tale scopo, l’amministrazione si fa personalmente carico della distribuzione dei blister, fino a esaurimento scorte.

CONSEGNA BLISTER NEI MERCATI DI CASIER E DOSSON. Il cittadino che si presenta per ritirare le pastiglie dovrà esibire documento d’identità attestante la residenza nel Comune di Casier. Per i condomìni le pastiglie dovranno essere ritirate dall’amministratore condominiale o da un suo delegato.

Nei giorni di mercato, mercoledì 21 luglio a Dosson e venerdì 23 luglio a Casier, sarà consegnato un blister con otto blocchetti ecologici pronto uso, il prodotto si può usare singolarmente, secondo il tipo di zona e della grandezza dell’area da trattare. Ogni elemento che costituisce la barretta, se gettato in acqua, rilascia gradualmente il prodotto impedendo lo sviluppo delle colonie di zanzara.

L’obiettivo del Comune è di rendere il cittadino responsabile e partecipe nelle azioni ambientali, creando le premesse per una collaborazione preziosa e importante anche per il contrasto delle zanzare.

“L’ordinanza mette i cittadini nelle condizioni di dare un valido contributo alla lotta alle zanzare con semplici accorgimenti, evitando inutili ristagni d’acqua soprattutto nelle zone domestiche”, spiega il Sindaco Renzo Carraretto. “La distribuzione del blister larvicida a uso domestico si aggiunge all’attività di prevenzione messa in atto dal Comune con Contarina, che provvederà a effettuare trattamenti larvicidi su tutto il territorio fino a tutto il mese di ottobre”.

“Il solo impegno del Comune non può risolvere al 100% il problema delle zanzare, se si pensa che i maggiori focolai della riproduzione della zanzara si sviluppano in ambiente domestico, sottovasi, giardini, orti”, prosegue il Vicesindaco con delega all’Ambiente Andrea Marton, che sarà in prima fila nella distribuzione e nella spiegazione della modalità d’uso dei blister ai cittadini. “La prospettiva è di focalizzare azioni mirate là dove si genera il problema, ed è qui che i cittadini possono avere un ruolo determinante, utilizzando i blister distribuiti dal Comune. Con l’azione larvicida si riduce notevolmente l’impiego di prodotti adulticidi molto più invasivi e dannosi per l’ambiente e in particolare per le api”.