Casier, il commercialista Marco Buzzavo nuovo assessore al Bilancio

Il Sindaco Renzo Carraretto ha nominato oggi il Dottore Commercialista Marco Buzzavo nuovo Assessore al Bilancio del Comune di Casier.

Buzzavo succede al Dottor Massimo Vendramin, dimissionario a fine gennaio di quest’anno.

Fino ad ora il Sindaco Renzo Carraretto aveva assunto le deleghe al Bilancio: “Ringrazio il dottor Massimo Vendramin per il lavoro svolto nella nostra amministrazione e do il benvenuto al dottor Buzzavo, che sono certo porterà un grande valore aggiunto alla nostra città”.

Laureato all’Università Bocconi, Marco Buzzavo è commercialista con studio in Treviso, iscritto all’albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Treviso dal 2006 nonché Revisore legale, è consulente tecnico d’ufficio in materia bancaria e curatore fallimentare per il Tribunale di Treviso. L’esperienza che Buzzavo porta nell’amministrazione comunale di Casier ha il timbro di The Royal Bank of Scotland filiale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena London Branch, Banca di Roma London Branch, Arthur Andersen MBA Milano.

Nell’ottica di ottimizzare le risorse che i Piani Nazionali andranno ad erogare agli enti locali, la scelta del Sindaco si è orientata all’inserimento nella Giunta Comunale di una figura altamente professionale che conosce il tessuto economico del territorio grazie agli incarichi ricoperti presso aziende private e pubbliche locali.

“Ringrazio il Sindaco Renzo Carraretto per la fiducia e per l’opportunità di poter contribuire in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi per il territorio che l’Amministrazione si è posta, anche alla luce del processo di sviluppo e di riforme che vedranno protagonisti gli enti locali a beneficio dell’intera collettività. Ringrazio lo staff del comune e i colleghi della Giunta per l’accoglienza riservatami e sono sicuro che riusciremo a costruire una proficua collaborazione per affrontare le sfide che ci aspettano”, ha commentato Marco Buzzavo.

